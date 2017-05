Door Arnoud Wokke, dinsdag 30 mei 2017 17:39, 23 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

De Nederlandse provider Tele2 mag tethering niet verbieden in de voorwaarden voor zijn abonnementen. Dat zeggen diverse juristen. ACM spreekt zich nog niet uit over de zaak en onderzoekt de voorwaarden van providers. Tele2 vindt het een storm in een glas water.

Het verbod op tethering staat expliciet in de voorwaarden van Tele2-abonnementen, in sectie d van Artikel 7 van de Fair Use Policy. Dit verbod is niet nieuw: het stond in 2014 bijvoorbeeld ook al in de toen geldende voorwaarden van de provider. "Gebruik van de Dienst dat niet als redelijk gebruik wordt aangemerkt is in ieder geval, maar niet uitsluitend: Gebruik in combinatie met aan ander apparaat dat niet door Tele2 als geschikt is bevonden. (...) Gebruik van een mobiele telefoon of “personal digital assistant”(pda) in combinatie met een laptop of computertablet, al dan niet via bluetooth (“tethering”)."

Met het verbod schendt Tele2 Europese regels voor netneutraliteit, zeggen diverse juristen tegen Nu.nl. ACM wil niet reageren op deze specifieke situatie, maar zegt wel dat een toetsing van de voorwaarden van alle grote providers aan Europese netneutraliteitsregels plaatsvindt. Vorig jaar schreef ACM dat de toezichthouder "op dit moment aanbiedingen ziet die in strijd zijn met de nieuwe Europese netneutraliteitsregels".

Tele2 verdedigt het verbieden van tethering. "Voor ons is dit een storm in een glas water. Als jij je computer op je telefoon aansluit in de trein, dat is allemaal prima, dan zul je nooit iets van ons over horen."

De bepaling staat in de voorwaarden als preventieve maatregel. "Het is niet zo dat we hier dagelijks, wekelijks of zelfs maandelijks mee te maken krijgen dat mensen misbruik maken van hun verbinding via tethering. Als het al zo is geweest, dan is dat incidenteel geweest."

Janszen wil niet specifiek ingaan op de vraag of Tele2 het verbod snel uit de voorwaarden haalt. "In het algemeen is het zo dat we er in overleg met ACM altijd uitkomen. We zijn er niet op gericht om niet aan wetten en regels te voldoen."

T-Mobile wijzigde vorig jaar de voorwaarden van zijn abonnement met onbeperkt mobiel internet, waarin een beperking van tethering stond. Dat gebeurde na overleg met ACM. De beperking voor tethering geldt momenteel niet bij T-Mobile.