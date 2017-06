Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 6 juni 2017 18:33, 18 reacties • Feedback

Volgens de ACM was het verbod op tethering in de algemene voorwaarden van Tele2 in strijd met de Europese netneutraliteitsregels. Tele2 heeft de voorwaarden inmiddels aangepast. De ACM gaat deze zomer de voorwaarden van alle telecombedrijven onderzoeken.

Volgens telecomwaakhond ACM is het recht om te mogen tetheren vastgelegd in de Europese netneutraliteitsverordening en mocht Tele2 daarom geen verbod op tetheren opnemen in zijn voorwaarden. De instantie herhaalt daarmee wat juristen vorige week al aangaven. Tele2 heeft inmiddels de bepalingen aangepast. Het bedrijf wilde met het verbod misbruik voorkomen, maar zei 'normaal' gebruik van tethering nooit te hebben willen tegengaan.

De ACM ziet in de zaak reden om van alle grote Nederlandse telecombedrijven de voorwaarden onder de loep te nemen. Dat moet deze zomer gebeuren. "Alle aanbiedingen op de markt moeten in lijn zijn met de Europese netneutraliteitsregels", aldus de ACM. Volgens de waakhond mogen telecombedrijven alleen eisen dat klanten apparaten gebruiken die voldoen aan de Europese technische voorschriften. Verder zouden die klanten vrij zijn in de keuze met welk apparaat ze verbinding maken, waaronder internetten met apparaten via hun smartphone.