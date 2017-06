Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 6 juni 2017 18:17, 4 reacties • Feedback

HP heeft de Omen Accelerator aangekondigd. De externe videokaartbehuizing werkt in combinatie met HP-laptops en is van ssd- of -hdd-opslag te voorzien. HP kondigt ook nieuwe Omen-laptops en -desktops voor gamers aan.

De Omen Accelerator kan een Radeon RX 580 van AMD of GTX 1060 of 1070 van Nvidia huisvesten en is met een Thunderbolt 3-aansluiting met laptops verbonden. Volgens HP werkt de behuizing met een beperkt aantal laptops van de fabrikant zelf, maar welke dat zijn en of het exclusief om HP-laptops gaat is niet bekend. De accelerator is van een 500W-voeding voorzien en kan met hdd's van 1TB of ssd van 256GB uitgerust worden om ook de opslag van laptops te ontlasten. Standaard kost de behuizing 299 dollar in de VS. Dat is omgerekend en met btw 322 euro.

HP heeft ook de X Compact Desktop aangekondigd. Dit is de rugzak-pc van het bedrijf, die bedoeld is voor met name vr-toepassingen. Op een bureau neemt de pc zitting in een docking station, maar hij is los te koppelen voor een verbinding met een rugzak, die over vier 73Whr-accu's beschikt. In Europa brengt HP de X Compact en de rugzak als bundel op de markt, voor een nog onbekende prijs.

HP heeft ook zijn Omen Desktop een update gegeven. De desktop-pc voor gamers is met AMD Ryzen-processors en Core i7-chips van de Kaby Lake in combinatie met tot aan een GTX 1080 Ti uit te rusten Ten opzichte van de voorgaande versie zijn onderdelen van het systeem onder andere tool-less te verwisselen. De Omen 15 en Omen 17 komen beschikbaar met hardware-upgrades. De cpu is bijvoorbeeld de Core i7-7700HQ-quadcore. De Omen 17 komt met een 120Hz-scherm beschikbaar.

Omen X Compact Desktop Omen Desktop Cpu Intel Core i7-7820HK (unlocked) Tot aan Ryzen 7 1800X, Intel Core i7-7700K (unlocked) Videokaart Nvidia GeForce GTX 1080 (overclocked) 8GB gddr5 Tot aan Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11GB gddr5X Geheugen 16GB ddr4 Tot aan 16GB ddr4 Opslag 1TB pci-e-ssd Tot aan 512GB ssd + 2TB 7200rpm hdd, optische drive Poorten Systeem: 4 usb-a, 1 usb-c/Thunderbolt, 1 audio-out, 1 hdmi 2.0, 1 mini displayport. Dock: 5 usb-a, 1 ethernet, 1 usb-c, 1 hdmi. 1 displayport 6 usb 3.0, 2 usb 2.0, 2 usb-c, 1 hdmi 1.4, 1 displayport 1.2, 3 audio-out Prijzen $2499 (Rugzak $599)(in EU: gebundeld) Startprijs $899