dinsdag 6 juni 2017

Pokkén Tournament Deluxe komt op 22 september beschikbaar voor de Nintendo Switch. Dat heeft Nintendo tijdens een stream bekendgemaakt. Pokkén Tournament Deluxe is een 3d-vechtspel met bekende Pokémon zoals Pikachu en Mewtwo en zal ook enkele nieuwe monsters bevatten.

De game kwam eerder uit voor de Wii U en krijgt een update voor de Nintendo Switch. Zo ging dat eerder ook met Mario Kart 8 Deluxe, die al beschikbaar was voor de Wii U en later een update kreeg voor de Nintendo Switch. Er zullen vijf nieuwe speelbare Pokémon in Pokkén Tournament Deluxe zitten: Decidueye, Darkrai, Scizor, Empoleon, Croagunk.

De belangrijkste verandering ten opzichte van de eerdere versie is de optie voor gebruikers om elk met een Joy-Con controller tegen elkaar te strijden op één exemplaar van de Nintendo Switch-console. Ook zullen er nieuwe spelmodi beschikbaar zijn.

Nintendo kondigde ook Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon aan, maar deze komen alleen uit voor de 3DS en niet voor de Nintendo Switch.

Teaser voor Pokkén Tournament Deluxe