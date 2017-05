Door Arnoud Wokke, vrijdag 12 mei 2017 14:28, 15 reacties • Feedback

De game Minecraft is uitgekomen voor de Nintendo Switch. Mojang heeft de game al in de Nintendo E-Store gezet. Een fysieke release volgt op een nog onbekende datum. De game kost op de Switch 29,99 euro.

De details van de pagina in de E-Store vermelden dat spelers een Switch Pro-controller nodig hebben voor het spel, wat erop wijst dat het niet met alleen Joy-Cons te spelen zal zijn. De game bevat volgens Cubed3 bovendien de beperking dat in-game audiochats niet werken.

De game kwam eerder uit voor de Wii U, als thuisconsole de voorganger van de Switch. Moederbedrijf Microsoft is vroeg met de release van Minecraft, want de Switch kwam twee maanden geleden uit. Tot nu toe verschenen nog maar weinig grote titels voor de Nintendo-console. Twee van de grootste releases kwamen van Nintendo zelf: The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Mario Kart 8 Deluxe.