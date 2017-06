Door Olaf van Miltenburg, maandag 12 juni 2017 09:23, 34 reacties • Feedback

Microsoft knoopt in augustus verschillende versies van Minecraft aan elkaar met de Better Together-update. Spelers kunnen met elkaar spelen ongeacht het platform en ook krijgen de versies dezelfde updates en dlc. Sommige versies, waaronder die voor de PlayStation 4, vallen erbuiten.

Na de komst van de Better Together-update kunnen spelers van Minecraft op Windows 10, iOS, de Xbox One, de Nintendo Switch en Minecraft VR tegen elkaar spelen. Wel blijft Minecraft: Java Edition op zichzelf staan en ook ontbreken de PlayStation 4, Nintendo WiiU en Xbox 360 in het rijtje.

De mobiele en vr-versies krijgen deze zomer een gratis update. Bezitters van Minecraft: Xbox One Edition en Minecraft: Nintendo Switch Edition komen in aanmerking voor een gratis nieuwe versie. Ook dlc wordt gedeeld tussen versies. Wie dlc heeft gekocht, kan deze pakketten dus zonder kosten op andere platforms gebruiken.

De Better Together-update brengt ook een serverbrowser naar het spel. Hiermee kunnen spelers zoeken naar servers. In eerste instantie bevat de lijst alleen de servers Lifeboat, Mineplex, InPVP en Cubecraft, maar Microsoft belooft de lijst uit te breiden.

Verder krijgt MineCraft de mogelijkheid om in 4k-resolutie met hdr te draaien. De gratis update hiervoor verschijnt in de herfst voor de Xbox One, Windows 10, iOS, Android en vr. Los van de 4k-update verschijnt het Super Duper Graphics Pack, dat tal van grafische effecten toevoegt, zoals dynamische schaduwen, bewegingen van bladeren en gras, nieuwe textures, directionele belichting enzovoort. Deze update komt alleen naar de versies voor de Xbox One, high-end pc's met Windows 10 en de Xbox One X.