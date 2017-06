Door Paul Hulsebosch, maandag 12 juni 2017 09:30, 23 reacties • Feedback

In opdracht van uitgever Deep Silver werkt ontwikkelaar 4A Games aan Metro Exodus, de opvolger van het eveneens door 4A Games gemaakte Metro: Last Light uit 2013. De nieuwe episode verschijnt in 2018 voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Metro Exodus is het vierde deel uit de serie, met opnieuw Artyom in de hoofdrol. Het verhaal dirigeert de speler uit de ondergrondse tunnels van de metro in Moskou naar het oosten van Rusland. De gebeurtenissen in de game omvatten een heel jaar, dus de speler maakt lente, zomer, herfst en de koude Russische winter mee. In de game staat Artyom aan het hoofd van een groep Spartan Rangers.

Net als de voorgaande drie games uit de serie is Metro Exodus geïnspireerd op de boeken van de Russische schrijver Dmitry Glukhovsky. Waar de voorgaande games zich afspelen tussen 2033 en 2035, speelt Metro Exodus zich af in 2036. Artyom komt onderweg weer de nodige gemuteerde beestachtige tegenstanders tegen. Wapens en munitie lijken in de nieuwe game net zo schaars als in de eerdere games uit de serie.