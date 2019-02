Spelers melden verschillende problemen na release van Metro Exodus

Spelers maken melding van allerlei problemen die het spelen of opstarten van de vrijdag uitgebrachte game Metro Exodus bemoeilijken of onmogelijk maken. De meldingen variëren van missende .exe-bestanden, bugs en crashes.

Op Steam melden verschillende spelers dat ze Metro Exodus niet kunnen opstarten, omdat het bestand MetroExodus.exe zou ontbreken. Uitgever Deep Silver zou dit probleem inmiddels hebben opgelost met een kleine patch. Het ontbreken van de executable was alleen aan de orde bij de Steam-versie en niet bij exemplaren die via de Epic Games Store zijn geleverd.

Deep Silver maakt eind vorige maand bekend dat het nieuwe spel in de Metro-reeks van Steam zou verdwijnen en via de Epic Games Store uitkomt. Het spel was echter al geruime tijd vooruit te bestellen op Steam en die bestellingen worden gewoon via het platform van Valve geleverd.

Verder zijn er meldingen dat het spel geregeld crasht, zowel na het zien van het scherm met de voorwaarden als tijdens het spelen. Verder maken spelers melding van bugs en hevige inpug lag op zowel pc als de PlayStation 4. Overigens wordt er los hiervan ook geklaagd over de installatiedisc; deze zou alleen een link naar de Epic Games Store bevatten en geen installatiebestanden.

Metro Exodus is vrijdag uitgebracht en is net als de eerdere delen gebaseerd op de boeken van de Russische schrijver Dmitry Glukhovsky. In Exodus kruipt de speler wederom in de huid van het personage Artyom, waarbij dit keer ook Russische gebieden buiten de donkere tunnels een belangrijke rol spelen.