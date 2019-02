Xiaomi Mi 9-smartphone krijgt Snapdragon 855 en 48-megapixelcamera

Xiaomi heeft laten weten dat zijn komende Mi 9-smartphone, die op 20 februari in China wordt aangekondigd, een Snapdragon 855 van Qualcomm bevat. Het toestel krijgt verder een 48-megapixelcamera aan de achterkant.

Een woordvoerder van Xiaomi laat op Twitter weten dat de Mi 9 zal beschikken over de Snapdragon 855, zonder nadere details te geven. De Amerikaanse chipontwerper presenteerde in december vorig jaar de Snapdragon 855. Deze high-end soc beschikt over 'prime core' op maximaal 2,84GHz, met drie prestatiekernen op maximaal 2,42GHz.

Op het eigen Engelstalige forum van Xiaomi plaatste een moderator enkele foto's die met het toestel zouden zijn gemaakt. Daaruit is op te maken dat de telefoon over een 48-megapixelcamera beschikt. Op de achterkant zitten in totaal drie camera's. Verder wordt de Mi 9 voorzien van een coating waardoor het toestel afhankelijk van de belichting verschillende kleuren krijgt.

De recent uitgebrachte, officiële foto's van de Mi 9 tonen vrijwel alleen de zij- en achterkant van het toestel. Daardoor is nog niet met zekerheid te zeggen of de smartphone beschikt over een inkeping voor frontcamera, of dat er gekozen is voor een gat in het scherm. XDA Developers plaatste eerder onofficiële foto's van de voorkant waarop een druppelvormige inkeping aan de bovenkant van het scherm is te zien.

Xiaomi maakte onlangs bekend dat het nieuwe toestel op 20 februari in Peking wordt onthuld. Volgens eerdere geruchten krijgt het toestel naast de 48-megapixelcamera een 12-megapixelvariant en een 3d-dieptesensor. Verder zou de telefoon over een 6,4"-oledscherm beschikken en een 3500mAh-accu hebben met een snellaadcapaciteit van 32W.