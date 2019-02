Shell neemt Duits bedrijf over dat accu's voor thuisgebruik maakt

Shell heeft vrijdag bekendgemaakt dat er een overeenkomst is gesloten om alle aandelen van het Duitse bedrijf sonnen over te nemen. Daarmee koop Shell een bedrijf dat is gespecialiseerd in thuisaccu's en slimme energieopslag.

Shell meldt in de bekendmaking niets over de financiële details die met de overname zijn gemoeid. Wel werd in mei vorig jaar bekend dat sonnen Shell als investeerder verwelkomde; Shell Ventures, een onderdeel van Royal Dutch Shell, stak toen 60 miljoen euro in het Duitse bedrijf. In 2016 ging het Amerikaanse General Electric Shell al voor met een investering in sonnen.

Mark Gainsborough, de onderdirecteur van het New Energies-onderdeel van Shell, zegt dat het volledige eigendom van het bedrijf sonnen het mogelijk maakt om 'meer keuzes aan klanten te bieden die op zoek zijn naar betrouwbare, betaalbare en schonere energie'.

Sonnen biedt slimme energieopslagoplossingen in combinatie met een digitale diensten via zijn sonnenCommunity-platform. Het Duitse bedrijf is vooral bekend van de sonnenBatterie, die via zonnepanelen gegenereerde energie opslaat en 's nachts kan afgeven. Dit apparaat is vergelijkbaar met Tesla's Powerwall. Een jaar geleden kwam het bedrijf ook met de sonnenCharger, een slim laadpunt dat op basis van zonne-energie elektrische auto's kan opladen.