IKEA gaat in België thuisaccu's verkopen

IKEA begint in België met de verkoop van thuisaccu's. De meubelgigant verkoopt verschillende accu's van Huawei met een capaciteit van tussen de vijf en tien kWh, die ook samen kunnen worden gevoegd.

IKEA biedt de batterijen aan samen met SVEA Solar. Daarmee werkt het bedrijf al een paar jaar samen voor het verkopen en installeren van zonnepanelen. Het gaat om accu's van Huawei, dezelfde fabrikant die ook de omvormers maakt die bij de zonnepanelen worden geleverd. De accu's komen beschikbaar in modellen van 5 of 10 kWh, maar omdat de accu's modulair zijn, kunnen ze volgens IKEA ook worden uitgebreid tot 30kWh.

De accu's maken gebruik van lithium-ijzerfosfaatcellen. Ze hebben een voedingsmodule van 12kg en een batterijmodule van 50kg. De batterijen zijn compatibel met zowel enkelfase- als driefaseomvormers, maar IKEA zegt wel dat gebruikers een nieuwe omvormer nodig hebben als ze de batterij toevoegen aan een bestaande zonnepaneleninstallatie.

De accu van 5kWh kost 3758 euro zonder btw, de accu van 10kWh 5946 euro. Voor een nieuwe omvormer betalen klanten 1877 of 1956 euro exclusief btw voor respectievelijk een- of driefase. Het bedrijf zegt dat klanten de kosten 'binnen acht tot tien jaar hebben terugverdiend'. Het is ook mogelijk om de accu's meteen aan te schaffen bij een zonnepaneleninstallatie van IKEA zelf.

Update: de prijzen zijn toegevoegd. In het stuk stond aanvankelijk dat er ook een 15kWh-accu beschikbaar was, maar dat is niet het geval.