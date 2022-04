Fabrikant introduceert keramische dakpan met geïntegreerd zonnepaneel

Wienerberger, een Oostenrijkse fabrikant van bakstenen en dakpannen, introduceert de Alegra 10 Wevolt-zonnedakpan. Het gaat om een traditionele keramische dakpan, met daarin een klein zonnepaneel geïntegreerd.

Wienerberger levert de Alegra 10 Wevolt-zonnedakpan in het zwart, zodat het zonnepaneel opgaat in het uiterlijk van de traditionele dakpan. De afmetingen van de zonnedakpan zijn gelijk aan die van traditionele dakpannen zoals Wienerberger die maakt. Aan de randen van het dak worden reguliere pannen gelegd en aan de bovenkant worden dakpannen met ventilatieroosters toegevoegd.

De Alegra 10 Wevolt-zonnedakpan is voorzien van een zwart zonnepaneel met twee cellen en een vermogen van 10 Wattpiek. Met MC4-stekkers worden de dakpannen in serie aangesloten en er kunnen tot 40 stuks gecombineerd worden per micro-omvormer of optimiser. De modules hebben een efficiëntie van 17,10 procent.

In een vierkante meter dak gaan 10,6 van de zonnedakpannen. Daarmee komt het maximale vermogen uit op zo'n 100 Wattpiek per m². Bij reguliere zonnepanelen is dat zo'n 200 Wattpiek per m². Het vermogen van de zonnedakpannen is lager omdat niet het hele oppervlak uit zonnecellen bestaat. Vanwege de compacte afmetingen zijn de dakpannen wel beter te plaatsen rond schoorstenen en vensters.

Het is mogelijk om een dak te maken dat deels uit de zonnedakpannen bestaat en deels is voorzien van keramische dakpannen. Zodoende kan een dak ook later uitgebreid worden met extra zonnedakpannen. Wat de dakpannen kosten, maakt de fabrikant niet bekend. Het is de bedoeling dat een aannemer de dakpannen installeert. De fabrikant heeft een verwerkingsadvies met instructies op zijn website gezet.

Wienerberger is niet de eerste die keramische dakpannen met zonnepanelen combineert. Het Urker bedrijf ZEP introduceerde deze al in 2016. Dat bedrijf vroeg vorig jaar zijn faillissement aan, maar maakte volgens Solar Magazine een doorstart. Sindsdien lijkt Solarti uit Urk de zonnedakpannen te leveren.