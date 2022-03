Grootste Amerikaanse fabrikant van zonnepanelen gaat productie verdubbelen

First Solar, de grootste zonnepanelenfabrikant van de VS, gaat een derde fabriek openen in Ohio. Daarmee verdubbelt het de productie. De fabrieken van het bedrijf produceren als deze fabriek operationeel is, genoeg panelen voor in totaal 6 gigawatt per jaar.

De nieuwe fabriek in Lake Township, een plaats in de buurt van de stad Toledo in Ohio, moet omgerekend een kleine 560 miljoen euro gaan kosten en zal in eerste instantie voor 3,3 gigawatt aan panelen produceren per jaar. Met de nieuwe fabriek erbij is First Solar naar eigen zeggen de grootste zonnepanelenfabrikant buiten China. Het is in ieder geval de grootste zonnepanelenfabrikant van de VS.

De fabriek moet in 2023 opengaan, in 2025 verwacht het bedrijf iets meer dan de helft van alle zonnepanelen die het voor de VS maakt, ook in de Verenigde Staten te produceren. Toch is de nieuwe fabriek niet genoeg om volledig de vraag naar zonnepanelen in de VS te dekken. Het bedrijf verwacht nog steeds veertig procent van zijn panelen te moeten importeren van zijn fabrieken in Vietnam en Maleisië, zegt het tegen The Wall Street Journal.

Het openen van een nieuwe zonnepanelenfabriek in de VS sluit aan bij het beleid van de huidige regering in het land, dat net als de vorige regering de nationale economie wil stimuleren door te investeren in fabrieken in de VS door zelf hoofdzakelijk lokaal in te kopen, met daarbij een extra focus op de groene energiesector. Begin dit jaar kondigde president Biden al aan het volledige wagenpark van de overheid te willen vervangen door elektrische voertuigen die in de VS gemaakt zijn. Datzelfde geldt voor zonnepanelen.