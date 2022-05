Amerikaanse president Biden gaat volledige wagenpark overheid elektrificeren

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zegt in een toespraak toe dat het wagenpark van de overheid vervangen wordt door elektrische auto's. Biden wil EV's gebruiken die in Amerika zijn gemaakt. Het gaat om honderdduizenden voertuigen.

Het vervangen van overheidsauto's door emissieloze voertuigen was een belofte uit de verkiezingscampagne van Biden en in een toespraak zegt hij nu daarmee te beginnen. Wanneer het vervangen start en hoe lang het gaat duren voordat het hele wagenpark van de overheid bestaat uit elektrische modellen, is nog niet bekend.

Biden zegt dat de auto's vervangen worden door emissieloze modellen die in de Verenigde Staten worden gemaakt. Dat moet miljoenen banen opleveren in de auto-industrie. Biden wil ook prikkels creëren voor consumenten om hun benzineauto te vervangen door een elektrisch exemplaar, bijvoorbeeld met kortingen. Ook over dat plan zijn nog geen details bekend.

De toezeggingen van Biden kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkeling van elektrische auto's in de Verenigde Staten. The Verge merkt op dat Amerikaanse merken als Ford en GM bezig zijn met een overschakeling naar elektrische modellen en ook busjes aanbieden. De overheid gebruikt veel van dat soort voertuigen. Die merken kunnen door de plannen van Biden dus mogelijk grote orders verwachten.

Het wagenpark van de VS bestond volgens het Federal Fleet Report uit 2019 uit bijna 650.000 voertuigen. Dat gaat om 245.000 civiele voertuigen, 173.000 legervoertuigen en 225.000 voertuigen die door de Amerikaanse postdienst worden gebruikt. Gezamenlijk legden die voertuigen in 2019 een afstand van 7,2 miljard kilometer af.