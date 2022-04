Uber verkoopt bedrijfsonderdeel dat aan vliegende taxi's werkt

Uber verkoopt zijn bedrijfsonderdeel dat aan vliegende taxi's werkt aan start-up Joby Aviation. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt. Uber maakt tegelijkertijd bekend nog eens 75 miljoen dollar te investeren in de start-up.

Joby Aviation werkt aan een volledig elektrisch passagiersvliegtuigje dat verticaal kan opstijgen en landen en heeft het voornemen om dat vanaf 2023 in gebruik te nemen. Uber had soortgelijke plannen met Uber Elevate, maar het taxibedrijf doet dat bedrijfsonderdeel nu dus van de hand.

Uber maakt niet bekend welk bedrag er met de verkoop is gemoeid. Wel zegt het bedrijf 75 miljoen dollar te investeren in Joby Aviation. Ook blijkt Uber bij een eerdere investeringsronde al 50 miljoen dollar te hebben geïnvesteerd in de start-up. Dat was tot op heden nog niet naar buiten gebracht. Onderdeel van de nieuwe deal is dat de twee bedrijven elkaars diensten gaan integreren in elkaars apps. Dat moet het in de toekomst mogelijk maken om met de Uber-app een vlucht met een vliegende taxi te boeken.

Met zijn bedrijfsonderdeel Uber Elevate werkte Uber een aantal jaar aan elektrische vliegende taxi's. Uber deed dat in samenwerking met diverse andere bedrijven gesloten. In 2017 zei Uber van plan te zijn om in 2020 demonstraties te geven met vliegende taxi's. Begin dit jaar kondigde Uber een samenwerking aan met Hyundai; deze autofabrikant zou elektrische passagiersvliegtuigjes gaan maken voor Uber.

Uber verkocht eerder deze week ook zijn divisie die aan techniek voor zelfrijdende auto's werkt. Dit onderdeel, Advanced Technologies Group, is ook verkocht aan een start-up, genaamd Aurora. Ook bij deze transactie investeert Uber in de start-up en wil het taxibedrijf samen blijven werken om in de toekomst producten af te nemen.

Conceptvideo van Uber Elevate uit 2017