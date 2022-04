Destiny 2 krijgt crossplay in 2021. Het is nog niet duidelijk wanneer deze functionaliteit precies wordt toegevoegd en welke platforms ondersteuning krijgen voor het samenvoegen van alle spelers in één grote groep.

In een update op zijn website zegt game director Joe Blackburn van Bungie alleen dat crossplay volgend jaar komt, zonder nadere details te geven. Voor de rest gaat de update onder meer over verbeteringen ten aanzien van beloningen en nieuwe content die met seizoen 13 uitkomt. Met dat seizoen, dat over enkele maanden uitkomt, krijgen spelers op alle consoles ook 'ddos-bescherming'.

Destiny 2 is te spelen op de pc en Stadia, maar ook op de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. Bungie heeft vorig jaar al wel een andere functionaliteit uitgebracht om de barrières tussen de verschillende platforms te doorbreken: het is mogelijk om accounts en daarmee savegames over te zetten tussen de verschillende platforms.

Dinsdag kwam de next-genupdate voor Destiny 2 uit, met een 120fps-optie voor de Crucible-modus. Crucible is pvp-multiplayeronderdeel van het spel. Deze next-genupdate voegt andere verbeteringen door; zo draait de game nu in 4k met 60fps in plaats van 30fps op de PlayStation 5 en Xbox Series X. Bij de Xbox Series S is dat 1080p met 60fps.