Destiny 2-uitbreiding Beyond Light verschijnt op 22 september

Destiny 2 krijgt op 22 september een nieuwe uitbreiding met de titel Beyond Light. Ook komt de game naar de Xbox Series X en de PlayStation 5. Spelers die de uitbreiding kopen voor de huidige consoles, krijgen gratis een upgrade naar de next-genversies.

In de uitbreiding Beyond Light hebben de Guardians een nieuwe bestemming: Europa, de bevroren maan van Jupiter. In het oude Pyramid-ruimteschip boven Europa is een nieuwe kracht ontstaan en daaronder is een duister rijk verrezen, aldus Bungie. Naast een nieuwe omgeving bevat Beyond Light ook nieuwe elementaire kracht: Stasis. Meer daarover maakt Bungie later in de zomer bekend. Verder bevat de uitbreiding een nieuwe raid voor zes personen: de Deep Stone Crypt, die onder de bevroren tundra van Europa ligt.

Destiny 2: Beyond Light verschijnt op 22 september. De uitbreiding kost 40 euro en er is ook een combinatie met Season Pass voor 50 euro. Eind dit jaar komt het nieuwe hoofdstuk ook uit voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X. De game zal op die consoles in 4k-resolutie draaien met 60fps. Spelers die de uitbreiding voor de huidige consoles kopen, krijgen een upgrade naar de nieuwe versies.

Bungie maakt ook details bekend over Season of Arrivals, het nieuwe Destiny 2-seizoen dat dinsdag van start gaat. Daarin wordt het verhaal waarin de Pyramid-ships centraal staan voortgezet. Tijdens het nieuwe seizoen is het eerste Pyramid-ship te zien op de maan van Io en dat zal een reeks van gebeurtenissen in gang zetten, die zich gedurende het seizoen en later in de uitbreiding ontvouwen.

Na Beyond Light komen er nog twee uitbreidingen. In 2021 verschijnt Destiny 2: The Witch Queen en een jaar later staat Destiny 2: Lightfall op de planning. Bungie maakte alle details over de komende uitbreidingen en het nieuwe seizoen bekend in een livestream.