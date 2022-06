Crucible-modus Destiny 2 krijgt 120fps-modus op next-genconsoles

Ontwikkelaar Bungie geeft de pvp-modus van Destiny 2 een 120fps-modus. In ieder geval de Xbox Series X en de PlayStation 5 krijgen de ondersteuning voor de hoge framerate. De next-genupdate voor het spel wordt op 8 december uitgebracht.

Bungie noemde de komst van de 120fps-modus in de Xbox Launch Celebration-livestream. Op welke resolutie de Crucible-modus draait bij gebruik van de hoge framerate, is nog niet bekend. Eerder liet de ontwikkelaar al weten dat Destiny 2 een update krijgt voor de next-genconsoles, waarna het spel in 4k met 60fps zal draaien op de Xbox Series X en de PlayStation 5.

Het ligt voor de hand dat de 120fps-modus een lagere resolutie gebruikt. De hoge framerate is alleen beschikbaar in Crucible, het pvp-multiplayeronderdeel van het spel, waar spelers het tegen elkaar opnemen.

Met de eerder aangekondigde update zal de game op de Xbox Series S in 1080p-resolutie draaien met 60fps. Als die console ook een 120fps-modus krijgt, moet de resolutie vermoedelijk verder omlaag gebracht worden. Bungie heeft daar nog geen details over gegeven.

Dinsdag is ook een nieuwe uitbreiding voor Destiny 2 verschenen, getiteld Beyond Light. Sinds september is de game inclusief uitbreidingen onderdeel van Microsofts Game Pass-abonnement. Xbox-bezitters met dat abonnement kunnen de nieuwe uitbreiding gratis downloaden. Momenteel draait de consolegame nog in 30fps. De next-genupdate verschijnt op 8 december.