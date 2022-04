Gerucht: Microsoft was in gesprek met Bungie voor overname

Volgens meerdere bronnen hebben Microsoft en Bungie gesprekken gevoerd over een overname, waarbij de ontwikkelaar van de Destiny-games zou worden overgenomen door Microsoft. Bungie lijkt dit te ontkennen. De studio was in het verleden al onderdeel van Microsoft.

Onder meer Jeff Grubb zei tijdens een podcastaflevering van GamesBeat dat hij gehoord heeft dat Microsoft en Bungie discussies zouden hebben gevoerd, maar dat ze er niet uitkwamen op het punt van de prijs. Eurogamer stelt dat het onafhankelijk van deze berichtgeving kan bevestigen dat de gesprekken hebben plaatsgevonden, waarbij de overname vanuit Bungie gewenst zou zijn, vanuit de wens om meer geld binnen te halen voor de studio, zijn projecten en medewerkers.

Inmiddels heeft het hoofd van Bungie, Pete Parsons, gereageerd op een soortgelijk, actueel gerucht dat de gesprekken steeds strandden door de hoge prijs die Bungie zou vragen. Parsons zegt daar alleen over dat het niet waar is. Hij verzuimt om daar een nadere toelichting op te geven. Daardoor is onduidelijk of hij ook het voeren van de gesprekken ontkent, of alleen de bewering dat de gesprekken steeds zijn gestrand, omdat de partijen er wat de prijs betreft niet uit kwamen.

De Amerikaanse ontwikkelaar Bungie is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de twee Destiny-games, maar maakte in het verleden ook meerdere titels voor de Halo-reeks van Microsoft en de twee Myth-games. De in 1991 opgerichte studio werd in 2000 onderdeel van Microsoft, maar zeven jaar later scheidden hun wegen weer. Bungie sloot in 2010 een uitgeversdeal met Activision, waardoor laatstgenoemde de uitgever van Destiny en Destiny 2 is. Sinds vorig jaar heeft Bungie ook die samenwerking met Activision beëindigd. De ontwikkelaar behield de rechten op Destiny en zal de games zelf gaan uitgeven. Overigens werkt de studio niet alleen aan Destiny, maar ook aan een nog onbekende nieuwe game, die mogelijk wordt gemaakt door een flinke investering van het Chinese NetEase, dat 100 miljoen dollar in het project stopte.