Bungie stopt samenwerking met Activision en behoudt rechten op Destiny

Ontwikkelaar Bungie en uitgever Activision stoppen de samenwerking, waarbij Bungie heeft bedongen dat het de rechten op Destiny, de game waarbij de twee samenwerkten, mag behouden. Bungie zal Destiny zelf uit gaan geven.

Bungie en Activision sloten in 2010 een tienjarig contract rond een toen nog onbekende game, waarvan de rechten bij Activision zouden komen te liggen. Onderdeel van de deal was dat Bungie elk jaar een nieuw deel in de serie of een uitbreiding af zou leveren. Die laatste eis is altijd een punt van strijd geweest tussen beide partijen, aangezien Bungie meer tijd wilde besteden aan het ontwikkelen van de games en uitbreidingen. Dat heeft geleid tot een breuk. Bungie kondigt in een verklaring op de eigen website aan dat de studio en de uitgever het contract beŽindigd hebben, waarbij Bungie heeft bedongen dat de rechten in handen komen van Bungie. Destiny blijft overigens beschikbaar via Battle.net, de portal van Blizzard dat onderdeel is van het Activision-concern.

In de verklaring heeft Bungie lovende woorden voor Activision. De studio stelt dat het acht jaar geleden een game als Destiny niet op eigen kracht uit had kunnen geven, maar dat de markt inmiddels veranderd is en het nu wel kans ziet om Destiny zelf aan de man te brengen. Website Kotaku ving van medewerkers van Bungie andere geluiden op. Toen het einde van de deal intern werd aangekondigd, zou er luid gejuich geklonken en zou er champagne geschonken zijn.

Het is niet de eerste keer dat Bungie de samenwerking met een grote partij beŽindigd. De studio, die in 1991 werd opgericht, werd in 2000 gekocht door Microsoft, waarna de studio Halo: Combat Evolved zou maken, dat tegelijk met de eerste Xbox op de markt zou komen. In 2007 kocht Bungie zich vrij, waarna het weer als zelfstandig bedrijf verder kon. De rechten op Halo bleven bij Microsoft. Ook toen rees er gejuich op bij de medewerkers. Ook toen verliep de samenwerking tussen studio en uitgever niet geheel vlekkeloos, volgens insiders. Bungie werkt inmiddels naast Destiny aan een nog onbekende nieuwe game, mogelijk gemaakt door een flinke investering van het Chinese NetEase, dat 100 miljoen dollar stopte in het project.