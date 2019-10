Voormalige Bungie-ceo onthult bedrijf om gameontwikkelaars te ondersteunen

Harold Ryan, de voormalige ceo van Bungie, is een eigen gamebedrijf begonnen. Het bedrijf genaamd Probably Monsters is geen gamestudio of speluitgever. In plaats daarvan investeert het bedrijf in gamestudio's en biedt het ondersteuning aan ontwikkelteams.

Probably Monsters is gevestigd in Washington en helpt nieuwe gamestudio's bij het proces tijdens het ontwikkelen van games. Deze studio's opereren volgens Ryan als zelfstandige bedrijven met een eigen management, schrijft Gamasutra. Probably Monsters helpt met bedrijfsplanning, het concretiseren van creatieve visies en het bieden van ondersteuning tijdens het gameontwikkelproces.

Het doel van Probably Monsters is volgens Ryan 'het creëren van ontwikkelteams die hem uiteindelijk niet meer nodig hebben'. Ryan meldt daarbij dat de studio's die door Probably Monsters worden opgericht dus niet per se eigendom van zijn bedrijf zullen blijven. Hij ziet zijn bedrijf als een nieuwe categorie van gamebedrijven 'voor de volgende generatie van gaming', waarbij Probably Monsters dus geen ontwikkelaar noch een uitgever is.

Probably Monsters is al stilletjes actief sinds 2016. Het bedrijf begeleidt nu twee studio's: Cauldron Studios en Firewalk Studios. Beide studio's werken momenteel aan een eigen triple-a-game en krijgen hiervoor ondersteuning van Probably Monsters. Voor de financiering hiervan heeft Ryan een kleine 19 miljoen dollar opgehaald bij investeerders.

Harold Ryan, de baas van Probably Monsters. Foto via Probably Monsters

Harold Ryan ging in het jaar 2000 aan de slag bij Bungie als testmanager van Halo: Combat Evolved. Door de jaren heen werkte Ryan zich naar de top van de studio, waar hij uiteindelijk ceo werd. Hij was onder andere verantwoordelijk voor Bungies afsplitsing van Microsoft, waarmee de studio jarenlang heeft samengewerkt. In 2015 stopte Ryan bij Bungie en een jaar later richtte hij in alle stilte Probably Monsters op.

Cauldron Studios wordt geleid door Dave Matthews, bekend van onder andere God of War en Myst. Matthews heeft ook gewerkt als character artist bij Sony Computer Entertainment en art director bij Bungie en WB Games. De game director bij Cauldron Studios is CJ Cowan, die verantwoordelijk is voor House of Wolves en de Taken King-uitbreidingen van Destiny.

Tony Hsu is de baas van Firewalk Studios. Hij was een onderdirecteur bij de bedrijfstak van Activision die verantwoordelijk was voor Destiny. Hij werkt samen met game director Ryan Ellis, voormalig creative director bij Bungie. Ellis heeft ook gewerkt bij Oddworld Inhabitants, bekend van de Oddworld-franchise.