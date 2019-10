Oppo brengt Reno Ace-smartphone uit met 90Hz-scherm en snelladen met 65W

Oppo introduceert donderdag de Reno Ace-smartphone. Het toestel heeft een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz en ondersteunt snelladen met een vermogen van 65W. De telefoon komt binnenkort uit in China. Of het toestel ook uitkomt in Europa, is nog onbekend.

De Oppo Reno Ace heeft een accu van 4000mAh die de snellaadtechniek ondersteunt. Hiermee kan de smartphone volgens Oppo in een half uur tijd volledig worden opgeladen, schrijft Android Authority. Opladen van 0 naar 27 procent kost volgens het bedrijf zo'n vijf minuten. Oppo kondigde eerder al aan dat de Reno Ace snelladen met 65W ondersteunt.

De telefoon bevat een Snapdragon 855 Plus-soc en heeft varianten met 8 of 12GB ram. Het toestel biedt 128 of 256GB ufs 3.0-opslag. De telefoon heeft een oledscherm van 6,5" met een full-hd-resolutie en een beeldverhouding van 20:9. Het scherm bevat daarnaast een druppelvormige inkeping met selfiecamera, terwijl de vorige Reno-smartphones van Oppo een pop-upselfiecamera bevatten. De display heeft een verversingssnelheid van 90Hz, net als de 7T van zusterbedrijf OnePlus. De 7T komt donderdag ook officieel uit.

De Reno Ace heeft een primaire camera met imx586-sensor van Sony. Deze sensor heeft een resolutie van 48 megapixel. Het toestel heeft ook een 8-megapixelcamera met groothoeklens en een zoomcamera met 13 megapixel. Ook heeft de Reno Ace een camera die monochrome foto's maakt met een resolutie van 2 megapixel.

De Reno Ace komt binnenkort uit in China. Volgens Android Authority gaat de smartphone 3199 yuan kosten voor het model met 8GB ram en 128GB opslag, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 408 euro. Een variant met 256GB opslag en 8GB ram kost 3399 yuan en het model met 12GB ram en 256GB gaat 3799 yuan kosten. Respectievelijk komt dit neer op 433 en 484 euro. Aangezien het nog niet bekend is of de Reno Ace ook naar Europa komt, zijn er nog geen officiële europrijzen bekend.