Oppo toont midrange-smartphone met pop-upcamera en oledscherm

De Chinese smartphonemaker Oppo heeft de Realme X aangekondigd, een smartphone met pop-upcamera en oledscherm. Het toestel is de duurste en meest luxe telefoon tot nu toe onder het Realme-merk van goedkope smartphones.

De Realme X heeft volgens de specs een 105cm2 groot oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels. Het 19,5:9-scherm heeft afmetingen van 15,1x7cm en een diagonaal van 6,53", zonder inkeping. De telefoon draait op een Qualcomm Snapdragon 710-soc, een 10nm-soc voor midrange-smartphones van de Amerikaanse processorontwerper.

De telefoon beschikt over 4, 6 of 8GB aan lpddr4x-geheugen en 64GB of 128GB aan ufs 2.1-opslag. Oppo koopt mede samen in met OnePlus en de bedrijven hebben al ufs 3.0-opslag, maar alleen de dinsdag aangekondigde OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro gebruiken de snellere en vermoedelijk duurder opslag.

De camera-setup is wel hetzelfde als de OnePlus 7. De pop-upcamera is een Sony IMX471 met 1,0 micron grote pixels en een maximale resolutie van 25 megapixels. Aan de achterkant zit een Sony IMX586, een 48-megapixelsensor met quad-bayer lay-out, bijgestaan door een tweede camera die dienst doet als dieptesensor. In tegenstelling tot de OnePlus-telefoons heeft de Realme X wel een 3,5mm-aansluiting.

De telefoon komt in eerste instantie alleen uit in China, maar Engadget meldt dat hij later ook beschikbaar zal zijn in Europa. De goedkoopste 4/64GB-optie kost 1499 yuan, omgerekend ongeveer 195 euro. De duurste versie is omgerekend ongeveer 233 euro. Realme is het budgetmerk van smartphonemaker Oppo en richt zich vooral op landen als India met online verkoop van toestellen in lagere prijsklasses. De prijzen blijven relatief laag door te besparen op overhead als kantoren en distributiekanalen.