Oppo brengt Reno Z uit in Nederland voor 349 euro

Oppo heeft in Nederland de Reno Z uitgebracht, een midrangesmartphone die voor 349 euro in de winkels komt te liggen. Het toestel beschikt over een MediaTek-soc met een 6,4"-amoledscherm, maar niet over de zoomcamera van zijn duurdere naamgenoot.

Oppo laat weten dat de smartphone per direct verkrijgbaar is in Nederland. De adviesprijs bedraagt dus 349 euro, en uit de Pricewatch blijkt dat de Nederlandse winkels dit bedrag ook daadwerkelijk hanteren. De release volgt op die van de Reno 10x Zoom, die zoals de naamgeving doet vermoeden over een camera met optische zoom beschikt. De Reno Z moet het echter doen met een camera voorzien van een 0,5" Sony IMX586-sensor met 48 megapixels en een F1.7-diafragma, met daarnaast nog een dieptecamera van 5 megapixels. Aan de voorkant is er een 32-megapixelcamera ingebouwd.

Verder heeft de Chinese fabrikant een MediaTek Helio P90-processor ingebouwd, vergezeld van 4GB ram en 128GB opslaggeheugen. De accu heeft een capaciteit van 4035mAh, die kan worden opgeladen met 20w via Oppo's eigen vooc 3.0-snellaadtechniek. Ook wijst Oppo op de vingerafdrukscanner onder het scherm die via slimme software 20 tot 30 procent accurater zou moeten zijn vergeleken met vergelijkbare modellen.

Oppo liet in april al weten de Reno-reeks van Android-smartphones uit te zullen brengen. Toen kondigde het bedrijf ook een model met Snapdragon 710-soc en een adviesprijs van 499 euro aan, die inmiddels eveneens verkrijgbaar is.