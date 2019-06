Oppo toont conceptsmartphone met frontcamera achter het scherm

Oppo heeft tijdens de MWC Shanghai een conceptsmartphone getoond waarbij de frontcamera achter het scherm zit. Dit werkt door de toepassing van een relatief transparant paneel, een aangepaste cameramodule, algoritmes en een aparte pixelstructuur.

Deze achter het scherm gestopte frontcamera krijgt voldoende licht door middel van een aantal aanpassingen. Engadget China was aanwezig bij de presentatie en schrijft dat het scherm zonder gebruik van de camera normaal functioneert. Het stukje van het smartphonescherm bovenaan in het midden, waar de frontcamerasensor onder zit, lijkt onder sommige omstandigheden wat korreliger, al zou het nog wel gewoon aanraakgevoelig zijn. Oppo maakte eerder al bekend dat hierbij een scherm is gebruikt dat voor een klein gedeelte transparant is. Daarbij wordt ook een herontworpen pixelstructuur toegepast. Die techniek is ook in gebruik voor optische vingerafdrukscanners achter het scherm. Dat zijn immers ook camera's, al is de beeldkwaliteit daarbij onbelangrijk.

Daarnaast is volgens Oppo een aangepaste cameramodule vereist, waarbij het gaat om een grotere sensor met grotere pixels en het gebruik van een relatief grote diafragma-opening. Dit moet ertoe leiden tot relatief veel licht dat op de sensor valt, maar de grotere pixels betekenen automatisch een lagere resolutie. Het bedrijf zegt dat het meerdere algoritmes toepast zodat het eindresultaat vergelijkbaar met andere apparaten is. Engadget maakte een snelle vergelijking en stelt dat er ruimte voor verbetering is op het vlak van de helderheid en de kleurechtheid. Oppo zou bij de vergeleken foto's bovendien al een algoritme voor het verwijderen van wazigheid, hdr en een witbalans hebben toegepast.

De technologie om de frontcamera achter het scherm te plaatsen was onderdeel van een demonstratie van Oppo. Het is nog onduidelijk wanneer dit daadwerkelijk wordt toegepast in een commercieel uit te brengen smartphone. Xiaomi werkt overigens ook aan deze technologie en van deze fabrikant is het ook onbekend wanneer het een telefoon uitbrengt met een under-display selfiecamera.

Oppo deed zoiets al eerder dit jaar. Het presenteerde eind februari een concept voor de periscopische camera voor smartphones en kondigde twee maanden later het eerste model met die technologie aan, de Reno 10x Zoom.