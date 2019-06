Opnieuw betaalt Amerikaanse stad losgeld na ransomware-infectie

Opnieuw heeft een Amerikaanse stad losgeld betaald na een ransomware-infectie. De stad Lake City betaalt criminelen 42 bitcoin voor het ontgrendelen van geïnfecteerde computersystemen, nadat die twee weken lang niet meer werkten.

Lake City in Florida is de tweede Amerikaanse stad in korte tijd die besluit het losgeld te betalen na een infectie. Eerder deze maand werd ook de stad Riviera Beach getroffen door ransomware. De stad Lake City werd twee weken geleden slachtoffer van een ransomware-infectie, schrijven lokale media. Computer- en telefoonsystemen zijn daardoor niet te gebruiken. Het gaat daarbij vooral om de gemeente; de politie en brandweer zijn niet getroffen, zoals eerder wel gebeurde in Riviera Beach.

Volgens de burgemeester van de stad heeft de ict-afdeling geprobeerd de ransomware te verwijderen, maar dat lukte niet. Aanvankelijk was er geen losgeldeis naar de gemeente gestuurd. Die werd een week na de infectie gestuurd naar de verzekeraar van de gemeente. Die onderhandelde met de criminelen en kwam tot een overeenkomst om 42 bitcoin te betalen. Ten tijde van de infectie was dat iets meer dan 405.000 euro. De gemeente moet zelf het eigen risico betalen, wat neerkomt op 8800 euro.

Het is niet bekend of de gemeente de computersystemen inmiddels weer werkend heeft gekregen. De burgemeester zegt dat de stad samenwerkt met experts om een nieuw systeem op te zetten dat niet meer getroffen kan worden door een soortgelijke aanval.