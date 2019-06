Polar brengt Ignite fitnesshorloge met geïntegreerde gps op de markt

Polar heeft woensdag de Ignite uitgebracht, een fitnesshorloge met een rond aanraakscherm, hartslagmeter, en geïntegreerde gps. Volgens de fabrikant kan het klokje gedetailleerde trainingsdata bijhouden voor meer dan honderd verschillende indoor- en oudoorsporten.

Het nieuwe sportuurwerk biedt volgens Polar een dagelijkse trainingsbegeleiding die gebaseerd is op het fitnessniveau, de trainingshistoriek en de herstelinformatie van de gebruiker. Aan de hand van deze zogeheten FitSpark-data ontvangt de gebruiker 'gepersonaliseerde suggesties' voor cardio-oefeningen, krachttraining of andere workouts.

Om gegevens te verzamelen over het fysieke herstel van de gebruiker na een training, heeft de Polar Ignite een functie die Nightly Recharge heet. Deze meet door middel van de hartslag, hartslagvariatie en ademhaling hoe het zenuwstelsel gedurende een nacht slaap herstelt, aldus de Finse fabrikant. Ook dit zou weer zorgen voor gepersonaliseerde tips met betrekking tot geplande workouts en rustmomenten, met als doel dat zowel de prestaties als het fitnessniveau verbeteren.

De Ignite doet tevens dienst als slaaptracker, door de nacht in te delen in lichte en diepe slaap, rem-fases en onderbrekingen. Volgens Polar gaat de Sleep Plus Stages-functie van het uurwerk nog een stap verder door ook inzichtelijk te maken hoe de levensstijl van de gebruiker zijn slaapkwaliteit beïnvloedt. Zoals veel sportuurwerken biedt de Ignite ook ademhalingsoefeningen om te ontspannen en voor een 'betere slaap'.