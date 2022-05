Polar brengt Vantage V2-sporthorloge uit voor 500 euro

Polar brengt een nieuwe versie van zijn Vantage V-sporthorloge uit. De V2 is lichter dan zijn voorganger en heeft een scherm met een lichtsensor, zodat de helderheid aangepast wordt aan de omgeving. Ook bevat het horloge nieuwe trainings- en herstelprogramma's.

De Polar Vantage V2 weegt inclusief horlogebandje 52 gram, dat was 66 gram bij de twee jaar oude voorganger. Het nieuwe model heeft dezelfde afmetingen van 47x47x13mm en ook het 1,2"-scherm met een resolutie van 240x240 pixels is ongewijzigd. Nieuw is de lichtsensor, waarmee de helderheid van de backlight wordt aangepast aan de omstandigheden.

Het horloge heeft een 346mAh-accu en gaat in de trainingsmodus tot veertig uur mee volgens de fabrikant. In een nieuwe energiebesparingsmodus wordt dat gerekt tot maximaal honderd uur, aldus Polar. Bij gebruik van de Polar Vantage V2 als horloge moet de accu zeven dagen meegaan.

De behuizing is van aluminium gemaakt en het sporthorloge is voorzien van software met diverse trainingsprogramma's en prestatietests voor hardlopers en fietsers. Verder heeft de Polar Vantage 2 smartwatchfuncties, zoals muziekbediening en het weergeven van telefoonnotificaties. Het sporthorloge kan gekoppeld worden met Android- en iOS-smartphones, en met de Polar Flow-software voor trainingen en work-outs.

Het Polar Vantage V2-horloge is vanaf woensdag beschikbaar voor 500 euro. Polar verkoopt voor 550 euro ook een combinatie van het sporthorloge met de H10-hartslagsensor voor om de borst. Polar verkoopt daarnaast losse polsbandjes in andere kleuren, voor 35 euro per stuk.