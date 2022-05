Somfy dreigt met bans als gebruikers api te veel belasten

Smarthomefabrikant Somfy waarschuwt klanten die scripts of apps van derden gebruiken in een e-mail dat zij moeten stoppen met het veelvuldig aanspreken van de api. Volgens Somfy raken systemen daardoor overbelast. Als klanten niet stoppen, gaat Somfy bans uitdelen.

Somfy heeft de e-mail gestuurd naar klanten die applicaties van derden of eigen scripts gebruiken om de api van de smarthomefabrikant te benaderen. De fabrikant kan dat zien door te monitoren waar het verkeer dat naar de api gaat vandaan komt.

Volgens Somfy respecteren de apps en scripts van derden de richtlijnen van het bedrijf voor het gebruik van de api niet en raakt de back-end daardoor overbelast. De fabrikant roept gebruikers op om voor 31 oktober aanpassingen te maken aan hun scripts, of te vragen aan makers van apps om het gebruik van de api te verminderen. Derden mogen het 'GET /setup endpoint'-verzoek maar één keer per gebruikerssessie naar de api sturen en niet gebruiken om de gegevens herhaaldelijk te vernieuwen, zegt Somfy.

Somfy schrijft dat het niet de bedoeling is dat gebruikers van zijn smarthomehubs TaHoma en Connexoon de dupe worden van een kleine groep gebruikers die de api overbelasten. In de komende maanden zal het bedrijf daarom rate limiters instellen en automatische bans gaan uitdelen, als gebruikers de api veelvuldig blijven aanspreken.

Een ontwikkelaar die een Somfy-plug-in voor smarthomeplatform Homey maakt, is al bezig met het aanpassen van zijn Somfy-integratie, zodat de api minder vaak wordt benaderd. Hij zegt ook contact te zoeken met de fabrikant om tot een oplossing te komen. Ook het opensource-automatiseringsplatform Home Assistant heeft integratie met Somfy via de api. Ontwikkelaars bespreken op GitHub aanpassingen die ze maken om de polling rate te verlagen.

Somfy is met name bekend van zijn slimme rolgordijnen. De fabrikant maakt ook andere smarthomeapparaten, zoals een slim slot en een alarmsysteem. Met de TaHoma en Connexoon heeft de fabrikant eigen hubs in het assortiment, om de Somfy-apparatuur aan te sturen. De waarschuwing treft gebruikers van andere platforms, zoals Homey en Home Assistant, die de api gebruiken om Somfy-hardware te integreren in hun ecosysteem.