Somfy voegt ondersteuning voor lokale api toe aan Connexoon-hub

Smarthomefabrikant Somfy voegt ondersteuning voor de ontwikkelaarsmodus toe aan de Connexoon-hub, waardoor gebruikers de optie hebben om de local api aan te spreken. Daardoor is de cloud-api niet langer noodzakelijk.

Op GitHub meldt een medewerker van Somfy dat er nieuwe firmware is uitgebracht: versie 2022.6.4-13. Daarmee is er nu ondersteuning voor het gebruik van de lokale api. Om de ontwikkelaarsmodus aan te zetten, moeten gebruikers op de Somfy-website inloggen en onder in de box bestemd voor de Connexoon moet een activatieknop voor deze modus zichtbaar zijn.

Verschillende GitHub-gebruikers reageren enthousiast op deze toevoeging. De ondersteuning hiervan is een feature waar al langer om gevraagd werd, vooral omdat de cloud-api niet altijd naar tevredenheid werkt. In 2020 dreigde de fabrikant zelfs met bans als gebruikers de api van Somfy te veel belastten met scripts of apps van derden. Volgens het bedrijf konden gebruikers van de Somfy-hubs TaHoma en Connexoon de dupe worden van een kleine groep gebruikers die de api overbelastten. TaHoma kreeg overigens vorig jaar al ondersteuning voor het aanspreken van de local api.

Waarschijnlijk zal Somfy's eigen app nog wel via de cloud lopen. Door de ondersteuning voor de ontwikkelaarsmodus en daarmee het gebruik van de lokale api kunnen gebruikers lokaal controle uitoefenen via bijvoorbeeld Home Assistant. Voor specifiek Home Assistant wordt gewerkt aan integratie van de lokale api. Die zal verlopen via het door Somfy ontwikkelde Overkiz-integratieplatform, waarmee gebruikers hun apparaten via de Overkiz-api kunnen integreren met Home Assistant.