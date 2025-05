Google-moederbedrijf schrapt twaalfduizend banen

Alphabet, het moederbedrijf van Google, schrapt ruim zes procent van het totale wereldwijde personeelsbestand. Dat komt neer op ongeveer 12.000 banen die verdwijnen. Eerder hebben andere grote techbedrijven al flinke ontslagronden bekendgemaakt.

Topman Sundar Pichai heeft de ontslagen bij Alphabet intern bekendgemaakt door middel van een e-mail, waar Bloomberg uit citeert. De ontslagen zullen plaatsvinden bij het hele bedrijf, maar niet duidelijk is hoeveel arbeidsplaatsen er bij welke onderdelen gaan verdwijnen en wanneer dit geëffectueerd moet zijn. Ook is onbekend in hoeverre dit gevolgen zal hebben voor het Nederlandse en Belgische deel van het bedrijf.

In de e-mail zegt de topman dat hij de 'volledige verantwoordelijkheid neemt voor de beslissingen die ons hierheen hebben geleid', al is niet duidelijk wat hij daarmee precies bedoelt; het lijkt niet te gaan om een vertrek van Pichai. Verder zegt hij dat dit een belangrijk moment is om de focus aan te scherpen, opnieuw te kijken naar de kosten en het bedrijf meer te richten op de hoogste prioriteiten. Daarmee doelt hij onder meer op investeren in kunstmatige intelligentie.

Google heeft onder meer te maken met een neergang op het terrein van digitale advertenties. Er wordt al langer druk op het bedrijf uitgeoefend om de kosten verder te verlagen, waarbij onder meer naar de experimentele 'other bets'-divisie wordt gewezen. Dit onderdeel is berucht om de forse verliezen die er veelal gemaakt worden. Onder meer de bedrijven Waymo en Nest vallen onder deze divisie, net als de medische onderneming Verily.

Alphabet is bepaald niet het enige grote techbedrijf dat een ontslagronde gaat doorvoeren. Zo maakte Microsoft onlangs bekend dat 10.000 banen worden geschrapt, wat volgens het bedrijf neerkomt op minder dan vijf procent van het totale persoonsbestand. Microsoft-ceo Satya Nadella zei onlangs in een interview al dat de techsector 'twee lastige jaren' tegemoet gaat. Ook Amazon gaat snijden in het personeel; hier zullen 18.000 medewerkers hun baan verliezen. Facebook-moederbedrijf Meta kondigde vorig jaar al aan dat 11.000 banen worden geschrapt.