Amazon plant ontslagronde voor 18.000 medewerkers

Techgigant Amazon is van plan in totaal 18.000 mensen te ontslaan, zo heeft directeur Andy Jassy bekendgemaakt. Het gaat om een de grootste ontslagrondes bij een techbedrijf tot nu toe. Een eerder gerucht wees op 10.000 ontslagen.

De meeste ontslagen vallen in de divisies voor Amazon Stores en People, Experience, and Technology, zegt Jassy. Amazon had willen wachten met het naar buiten brengen van de ontslagronde, maar voelde zich geroepen om het toch te delen nadat zakenkrant The Wall Street Journal erover schreef. Daardoor is nog niet iedereen ingelicht die het treft. Amazon wil werknemers over ongeveer twee weken inlichten.

In absolute aantallen is de ontslagronde groot, maar in relatieve zin valt het mee. Volgens de eigen kwartaalcijfers van eind oktober had Amazon in totaal meer dan anderhalf miljoen medewerkers, exclusief tijdelijke medewerkers en ingehuurde krachten. Het bedrijf was afgelopen jaren fors gegroeid, maar die groei was afgelopen najaar al fors afgeremd. In november ging het gerucht rond dat de ontslagronde ongeveer 10.000 werknemers zou treffen.