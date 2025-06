Amazon gaat honderden banen schrappen bij Alexa-divisie

Amazon gaat 'enkele honderden' banen schrappen binnen de divisie voor zijn stemassistent Alexa. Het bedrijf zegt dat het andere prioriteiten heeft gekregen, waaronder de ontwikkeling van generatieve AI. Hoeveel werknemers er uiteindelijk worden ontslagen, is nog niet bekend.

De ontslaggolf is aangekondigd in een memo aan werknemers, die is ingezien door onder andere Reuters en GeekWire. "We willen onze energie steken in doelen die beter passen bij onze prioriteiten, zoals het ontwikkelen van generatieve AI. Dit zorgt er echter voor dat we een aantal projecten moeten stopzetten", schrijft Daniel Rausch, de vice president van de Alexa-divisie. Welke projecten er worden stopgezet, wordt niet vermeld.

Het bedrijf neemt in de loop van vrijdag contact op met de betreffende werknemers in de VS en Canada. Medewerkers in India worden volgende week op de hoogte gesteld. Daarna volgen werknemers in andere regio's, schrijft Rausch.

Dit is niet de eerste ontslagronde bij Amazon dit jaar. In januari kondigde ceo Andy Jassy een ontslagronde aan die 18.000 medewerkers trof. Eerder deze maand zou Amazon volgens Reuters 180 banen hebben geschrapt bij de gamingdivisie.