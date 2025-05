'Amazon wil nieuwe, slimmere Alexa maken en die achter abonnement zetten'

Amazon is van plan om stemassistent Alexa deels achter een betaalmuur te zetten. Het bedrijf wil dan een abonnement genaamd Alexa Plus uitbrengen, waarmee de assistent slimmer en op natuurlijkere wijze kan spreken. Volgens Business Insider is dat plan essentieel voor Alexa.

Business Insider baseert zich op interne bronnen en documenten van het bedrijf. Volgens Business Insider wil Amazon later dit jaar van start gaan met Alexa Plus. Daaraan ligt een technologie ten grondslag die door Amazon 'Remarkable Alexa' wordt genoemd. Amazon vertelde vorig jaar al tijdens een evenement dat het werkte aan een nieuwe techniek voor de assistent, die meer gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf zou op 30 juni live willen gaan en inmiddels testen met 15.000 gebruikers.

Remarkable Alexa is een compleet nieuwe versie van de technologie achter de assistent, door Amazon inmiddels 'Classic Alexa' genoemd. Het is een natural language model waarbij verschillende onderdelen, zoals persoonlijkheid en context, op verschillende manieren in de assistent zijn geïntegreerd. Remarkable Alexa krijgt een centrale structuur met een enkelvoudig taalmodel. Dat betekent dat de assistent slimmer kan zijn, maar ook persoonlijkere antwoorden kan geven.

Uit de documenten die Business Insider heeft ingezien, blijkt echter ook dat Amazon nog lang niet tevreden is over de nieuwe technologie. Alexa moet met de technologie betere gesprekken kunnen voeren, op een natuurlijkere manier, maar in de praktijk geeft de assistent met Remarkable Alexa vaak ontwijkende of verkeerde antwoorden.

Er zou intern bij Amazon onenigheid zijn over de koers van het bedrijf rondom Alexa. Naar verluidt wil een deel van de ingenieurs Classic Alexa verder uitbouwen en slimmer maken, waarbij een ander deel zegt dat de assistent vanaf de grond opnieuw moet worden opgebouwd. Ook zou er verschil van mening zijn over het betaalmodel. Volgens veel Amazon-werknemers zou het niet logisch zijn om bestaande klanten, die bijvoorbeeld ook al voor Prime betalen, nog meer geld te vragen voor de assistent.

Uit de documenten van Business Insider blijkt niet wat de slimme assistent moet gaan kosten. Evenmin is duidelijk of het deel wordt van een pakket en of Alexa ook deels gratis te gebruiken is. Het is al langer bekend dat Amazon worstelt met wat het met Alexa wil bereiken. In 2022 bleek al dat Amazon miljarden verlies draait met de spraakassistent. Die heeft nog steeds geen goed verdienmodel. Business Insider sprak met een bron die laat doorschemeren dat het betaalde abonnement een laatste strohalm is. Als dat niet werkt, 'zit Alexa in de problemen', zegt die bron.