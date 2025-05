Haier stuurt takedownverzoek aan Home Assistant-plug-inontwikkelaar

Haier heeft een takedownverzoek gestuurd naar een ontwikkelaar die plug-ins voor Home Assistant op GitHub had gezet. De ontwikkelaar maakte plug-ins waarmee gebruikers apparaten als airconditioners, ovens en stofzuigers lokaal konden aansturen via het smarthomeplatform.

Ontwikkelaar Andre0512 schrijft op zijn GitHub-pagina dat hij twee populaire integraties moet verwijderen. Het gaat om Haier hOn en pyhOn, die via de Home Assistant Community Store of HACS moeten worden geïnstalleerd. Smarthomeplatform Home Assistant bevat enkele 'officiële' plug-ins die door Home Assistant zijn ontwikkeld of gevalideerd, maar veel diensten moeten worden geïntegreerd via HACS. Andre0512 bouwde de twee plug-ins op basis van de hOn-app van Haier, waarmee het mogelijk is verschillende witgoedapparaten van het bedrijf aan te sturen.

In het takedownverzoek schrijft Haier dat de twee integraties in strijd zijn met de algemene voorwaarden van die van het bedrijf. De plug-ins 'gebruiken onze diensten op een ongeautoriseerde manier die significante economische schade aan ons bedrijf toebrengt', schrijft Haier.

Andre0512 zegt dat hij de tools in de komende dagen offline wil halen, maar het is maar de vraag of dat in de praktijk zin heeft. De plug-ins waren open source beschikbaar onder een MIT-licentie. Inmiddels zijn er al 73 forks gemaakt, een enorme toename van de enkele tientallen forks die de plug-ins eerst hadden.