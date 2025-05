Nabu Casa kondigt Apple CarPlay-integratie aan voor Home Assistant

Nabu Casa heeft Home Assistant voor Apple CarPlay geïntroduceerd. De CarPlay-integratie is aan versie 2024.1 van de iOS-app toegevoegd. De app bevat vier tabbladen waarmee gebruikers hun Home Assistant-apparaten voortaan ook vanuit de auto kunnen aansturen.

In het tabblad Actions kunnen gebruikers geautomatiseerde taken uitvoeren. De ontwikkelaars geven in hun aankondiging ook een voorbeeld waarbij via een dergelijke taak de garagedeur opengaat en tegelijk het huis wordt opgewarmd tot 22 graden Celsius.

In het tabblad Areas worden alle Home Assistant-apparaten in het huis van een gebruiker opgesomd, zodat ze eenvoudig terug te vinden zijn en aangestuurd kunnen worden. In de sectie Control worden de verschillende soorten functies van de Home Assistant-apparaten weergegeven en in de sectie Servers kan de gebruiker verschillende Home Assistant-servers terugvinden om er vervolgens verbinding mee te maken.