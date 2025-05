Home Assistant komt beschikbaar voor Android Auto

Home Assistant wordt beschikbaar gemaakt voor Android Auto. Dat houdt in dat het mogelijk wordt om smartapparaten aan te sturen vanaf het dashboard van auto's die de app ondersteunen. Momenteel zit de functie in bèta. Binnen twee weken moet deze algemeen beschikbaar worden.

In de Android Auto-app van Home Assistant is het onder meer mogelijk om de garagedeur, sloten en lampen te bedienen, schrijft het ontwikkelingsteam in een blogpost. Door op een categorie te klikken worden alle eenheden binnen die categorie getoond, inclusief hun status. Bij de garagedeur staat bijvoorbeeld of deze 'open' of 'dicht' is. Met een druk op de knop is het vervolgens mogelijk om de deur ofwel te openen, ofwel te sluiten.

Verder is het mogelijk om via de Home Assistant-app te navigeren naar alles wat een locatie heeft, zoals smartphones van anderen en smarthomeapparaten. Tot slot is er een 'binaire sensor' toegevoegd, waarmee gedetecteerd kan worden of de telefoon verbonden is met Android Auto. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om automatisch de garagedeur te openen, zonder dat gebruikers daarvoor op een knop hoeven te drukken. De app is momenteel beschikbaar in het bètakanaal van de Google Play Store. Binnen twee weken wordt er een stabiele versie uitgebracht, belooft het team.

In december kwam Google met een update voor Android Auto die ondersteuning voor iot-apps toevoegde. Volgens de richtlijnen is het voor dergelijke applicaties toegestaan om functies toe te voegen waarmee gebruikers met één druk op de knop smarthomezaken in en uit kunnen schakelen, of open en dicht kunnen doen. Het is niet toegestaan om tijdens het rijden bezig te zijn met de app-instellingen, zoals het toevoegen van routines, of met specifiekere besturingen. Daar valt bijvoorbeeld het aanpassen van de thermostaat onder, of het helderheidsniveau van lampen.