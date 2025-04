Google Home-gebruikers kunnen weldra lampengroepen aan favorieten toevoegen

Google heeft een functie toegevoegd aan de previewversie van Google Home waardoor gebruikers lampengroepen kunnen vastpinnen aan hun favorieten, in plaats van enkel individuele lampen. Er was volgens een Google-medewerker veel vraag naar deze functie.

De functie is volgens Google-medewerker Anish Kattukaran momenteel enkel te gebruiken in de Public Preview-versie van de Google Home- en de Home Panel-app. Het is niet duidelijk wanneer de features ook naar de definitieve versie van de apps zullen komen.