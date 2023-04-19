Google brengt Matter-ondersteuning uit voor recente Nest-thermostaten

Google gaat Nest-thermostaten van Matter-ondersteuning voorzien. Het gaat alleen om de thermostaten die na 2020 zijn uitgekomen. De apparaten zijn daarmee compatibel met onder andere Apples Homekit. Er zijn momenteel nog weinig apparaten die Matter ondersteunen.

Google schrijft op een supportpagina dat de Matter-compatibiliteit voor Nest-thermostaten eraan komt. Die wordt met een software-update geïnstalleerd. Dat gebeurt niet bij iedere gebruiker direct; Google heeft het over 'de komende weken'.

De update geldt volgens Google alleen voor de Nest-apparaten die in 2020 zijn uitgekomen. Er zijn echter ook veel oudere thermostaten die veel wijdverspreider zijn, zoals de Nest 3rd Generation en de Thermostat E die in Europa vooral populair is. Google gaf eerder al wel aan dat 'Nest-thermostaten' de Matter-update zouden krijgen, maar het bedrijf noemde toen geen specifieke modellen.

Google kondigde vorig jaar op dezelfde supportpagina al aan dat het Matter naar meer Android- en smarthomeapparaten zou sturen. Andere Nest-apparaten, waaronder de Mini, Audio en Hub, hebben de standaard inmiddels al gekregen. De thermostaten kunnen nu niet fungeren als hub, maar kunnen wel worden aangestuurd via een Matter-apparaat. Dat kunnen ook apparaten zijn zoals die met Apple Homekit.

Matter is een universele smarthomestandaard waar verschillende techbedrijven aan werken. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over deze nieuwe standaard.