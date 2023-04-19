Google brengt Matter-ondersteuning uit voor recente Nest-thermostaten

Google gaat Nest-thermostaten van Matter-ondersteuning voorzien. Het gaat alleen om de thermostaten die na 2020 zijn uitgekomen. De apparaten zijn daarmee compatibel met onder andere Apples Homekit. Er zijn momenteel nog weinig apparaten die Matter ondersteunen.

Google schrijft op een supportpagina dat de Matter-compatibiliteit voor Nest-thermostaten eraan komt. Die wordt met een software-update geïnstalleerd. Dat gebeurt niet bij iedere gebruiker direct; Google heeft het over 'de komende weken'.

De update geldt volgens Google alleen voor de Nest-apparaten die in 2020 zijn uitgekomen. Er zijn echter ook veel oudere thermostaten die veel wijdverspreider zijn, zoals de Nest 3rd Generation en de Thermostat E die in Europa vooral populair is. Google gaf eerder al wel aan dat 'Nest-thermostaten' de Matter-update zouden krijgen, maar het bedrijf noemde toen geen specifieke modellen.

Google kondigde vorig jaar op dezelfde supportpagina al aan dat het Matter naar meer Android- en smarthomeapparaten zou sturen. Andere Nest-apparaten, waaronder de Mini, Audio en Hub, hebben de standaard inmiddels al gekregen. De thermostaten kunnen nu niet fungeren als hub, maar kunnen wel worden aangestuurd via een Matter-apparaat. Dat kunnen ook apparaten zijn zoals die met Apple Homekit.

Matter is een universele smarthomestandaard waar verschillende techbedrijven aan werken. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over deze nieuwe standaard.

Nest Thermostat

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 19-04-2023 12:01
23 • submitter: robcoenen

19-04-2023 • 12:01

23

Submitter: robcoenen

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Reacties (23)

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colossos 19 april 2023 12:15
Mijn V3 uit 2018 valt dus buiten de boot. Jammer want ik ben bijna helemaal over op Homekit. Alleen m'n thermostaat en Nest Protect (2018) dus nog. Vrees dat ik die moet gaan vervangen.
MMaster23 @colossos19 april 2023 12:18
Je kunt ook naar HomeBridge kijken om zelf de conversie te doen? https://github.com/chrisjshull/homebridge-nest
Aiii @MMaster2319 april 2023 12:54
Dit heb ik al jaren draaien voor mijn Nest op een Raspberry Pi, vroeger kon dat met een login-sessie kaping die om de x aantal maanden opnieuw ingeregeld moest worden, tegenwoordig is het wat technischer en moet je eenmalig vijf dollar aan Google betalen voor API access, maar goed, dan draait het ook stabiel en permanent.

Via de Homebridge-Tuya plug-in afgelopen herfst een paar slimme elektrische kachels gekoppeld en die gaan via HomeKit automations op de Nest thermostaat aan en uit, werkt allemaal uitstekend, zeker aan te raden.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 22 juli 2024 21:40]

Intergalactic @Aiii19 april 2023 13:02
je moet wel alleen de "app publishen" om het werkende te houden, bij mij knalde hij er om de maand uit omdat ik het project op prive had staan. is inmiddels opgelost gelukkig.
Verwijderd @Intergalactic19 april 2023 14:29
Mag ik vragen hoe jullie dat geregeld hebben? Ik probeer het al tijden op home assistant aan het werken te krijgen maar met hun handleiding krijg ik alleen een 'access denied'.
Intergalactic @Verwijderd19 april 2023 15:30
Ik heb eigenlijk direct alle stappen vanuit de HA setup gevolgd (incl die 5 euro) zonder problemen, waar loopt hij op vast?
thunder8 @colossos19 april 2023 12:24
Had gelezen dat deze thermostaat ook de update naar Matter zouden krijgen. Heb deze ook, maar weiger om hier apart een bridge voor te kopen van bijna 100€, die ik nergens anders voor nodig heb. Als deze niet naar Matter over gaat, dan ga ik tzt ook kijken naar een alternatief. Heel slecht dat dit niet meegenomen wordt, want ik ben ook bezig met homekit en dan is de integratie van de thermostaat wel fijn.
DennisDCT @colossos19 april 2023 12:49
Starling home heeft een hub waarmee je alle nest producten in woning kan zetten.
Barryvdh 19 april 2023 12:13
De laatste versie (in Nederland) is toch de Nest Learning Thermostat V3 uit 2018? Dus is deze update dan wel van toepassing op Nederland/Europa?
https://tweakers.net/pric...re/461113;1212265;983551/
Oakley @Barryvdh19 april 2023 12:16
Nee is niet van toepassing op de Learning. Ik heb deze ook en ben even gaan zoeken en Google geeft aan dat ze wel aan het onderzoeken zijn om ook deze Matter support te geven, maar voorlopig geen datum of zekerheid.
turkeyhakan @Oakley19 april 2023 12:21
Precies!
killerbie @Oakley19 april 2023 13:01
maw het komt er niet :)
THETCR @Barryvdh19 april 2023 12:48
De laatste versie is de E variant.

Matter ondersteuning is alleen uitgebracht voor de laatste generatie Nest Thermostat. Deze is echter alleen in de VS uitgebracht.

Alle andere varianten vallen buiten de boot, dus geen enkel Europees model krijgt deze update.

@TijsZonderH
Misschien is het artikel wat verwarrend omdat er maar een enkele thermostaat vanaf 2020 is uitgebracht en alleen in de VS.

Edit:
Het betreft modelnummer G4CVZ.

[Reactie gewijzigd door THETCR op 22 juli 2024 21:40]

TheVivaldi @Barryvdh19 april 2023 13:17
Tweakers is een Nederlands*talige* site, geen site voor louter Nederland/Europa.
batteries4ever @TheVivaldi19 april 2023 14:32
Waar... maar >99% woont waarschijnlijk in NL/B, dus als het informatie betreft die daar niet van toepassing is, is het een goed idee dat erbij te vermelden, net zoals iets nederlands is, maar niet in belgie geldt, of andersom.
TheVivaldi @batteries4ever19 april 2023 17:04
Eh, nee, dat is lager dan 99%.
VySio @TheVivaldi22 april 2023 12:12
Eh, nee, dat is lager dan 99%.
Als je zo nodig wil corrigeren, kom dan met het juiste cijfer. Nu heb je in feite hetzelfde gezegd als "niettes" en ben je niet ingegaan op zijn betoog dat Tweakers zich vooral richt op bewoners in NL/BE.
xoniq 19 april 2023 13:08
Hoop het. Voorheen gebruikte ik de "works with Nest" API die de nek om wordt gedraaid dit jaar, en dan mag je een Google API gaan gebruiken. No thanks. Doe maar gewoon lekker Matter support in de V3, dan werkt het direct met HomeKit. Maar dat plastic ding is dus eerst, en daarna (of misschien helemaal niet) de meer premium ogende V3.
telenut 19 april 2023 15:24
De Nest werkt helaas niet samen met thermostatische kranen op radiatoren zelf. Meerwaarde van Matter is niet zo hoog eigenlijk, zal het niet direct missen. Kan enkel hopen dat men radiatorknoppen zal maken die er mee samen werken.
Martijntjeh 19 april 2023 23:04
Het klopt dus dat ik niet meer op die HomeKit sticker hoef te letten, maar alleen te kijken of mijn nieuwe smarthome apparaat matter ondersteund?
Roel1966 19 april 2023 23:22
Ik gebruik een Honywell thermostaat die gelukkig al standaard werkt met Google Home maar ik vraag mij even af of Ring ook Matter gaat ondersteunen. Zou wel fijn zijn als de Ring deurbel eindelijk kan samenwerken met Google Home.
djvdorp 20 april 2023 09:56
Jammer dat mijn (vrij recent aangeschafte) Nest v3 model buiten de boot valt, ik vind die van plastic niks.
Marco Geleijns @djvdorp24 april 2023 21:43
Hier net zo :(

Jammer dat ze wel de hardware inbouwen. Zelfs de oudere thermostaten hadden al een cc2530-chip aan boord.
Vraag me dan af wat ze er wél al die tijd mee hebben gedaan. Iets met privacy....

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