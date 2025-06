MacRumors: Apple herintroduceert vernieuwde HomeKit-architectuur in iOS 16.4

Apple herintroduceert zijn vernieuwde HomeKit-architectuur in iOS 16.4, meldt MacRumors. Het bedrijf bracht het aanvankelijk al uit in iOS 16.2, maar trok dat terug vanwege bugs. Apple zei eerder al dat de nieuwe Home-versie 'binnenkort zou terugkeren'.

MacRumors claimt bevestigd te hebben dat de nieuwe HomeKit-architectuur opnieuw wordt geïntroduceerd in iOS 16.4. Er zouden onder meer verwijzingen naar de nieuwe HomeKit-architectuur in iOS 16.4 verschenen zijn in de codebase van Project CHIP, wat later bekend kwam te staan als smarthomestandaard Matter. De eerste iOS 16.4-bèta zou mogelijk in de komende week al verschijnen.

Apple kondigde vorig jaar al aan dat HomeKit vernieuwd zou worden. Daarmee krijgt de bijbehorende Home-app een nieuw ontwerp. Ook de onderliggende architectuur wordt gewijzigd. De communicatie tussen HomeKit-apparaten en Apple-devices moet na de upgrade efficiënter en betrouwbaarder zijn, claimde Apple eerder. De upgrade blijft voorlopig optioneel.

De HomeKit-upgrade werd eind december al geïntroduceerd in iOS 16.2. Gebruikers konden er via de Home-app voor kiezen om over te stappen op de nieuwe architectuur, indien alle gekoppelde Apple-apparaten up-to-date zijn. Gebruikers hadden bij de eerste introductie echter last van bugs, die er onder meer voor zorgden dat HomeKit-apparaten niet langer in de Home-app verschenen. Apple trok de upgrade vervolgens terug, en stelde toen dat de nieuwe architectuur 'binnenkort' opnieuw uitgebracht zou worden.