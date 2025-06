Abonnement voor gebruik Twitter Ads-api gaat 100 dollar per maand kosten

Een abonnement voor het gebruik van de api van Twitter voor Ads gaat 100 dollar per maand kosten. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het Premium-abonnement voor toegang tot de api vervalt. Er blijft een gratis versie bestaan met beperkingen.

De wijzigingen zouden donderdag moeten ingaan, maar dat is uitgesteld tot komende maandag, zegt Twitter. Het bedrijf maakt nu enkele details bekend. Met een enkele geautoriseerde usertoken blijft het mogelijk met de gratis versie om tot 1500 tweets per maand te versturen, maar andere beperkingen van de gratis versie noemt het bedrijf niet. Hoeveel het kost om tweets in batch op te halen bijvoorbeeld is onduidelijk.

Het Premium-abonnement, dat vanaf 150 dollar per maand kost, vervalt. Klanten daarvan kunnen over naar het Enterprise-abonnement, dat al langer bestaat voor bedrijven. Daarvan staan geen prijzen openbaar online.

Het bedrijf geeft verder nog geen details over de exacte prijzen en voorwaarden van api-toegang vanaf maandag. Eerder zei het bedrijf dat er geen enkele vorm van gratis toegang tot de api zou zijn, maar Twitter kwam daar eerder deze week op terug.