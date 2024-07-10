Tweetverwijdertool Semiphemeral keert terug als geautomatiseerde browser

De maker van tweetverwijdertool Semiphemeral gaat een nieuwe versie van zijn tool maken, die werkt als een geautomatiseerde browser. Zo moet de app geautomatiseerd tweets kunnen verwijderen. De tool moet ook voor andere sociale media werken.

Semiphemeral was voorheen een tool die met de api van X gebruikers geautomatiseerd tweets liet verwijderen. Die tool stopte in augustus vorig jaar vanwege het nieuwe api-beleid van X, waardoor het onderhouden van de tool voor de maker Micah Lee te duur zou worden. Lee zegt nu alsnog een nieuwe versie van de tool te maken, die niet langer gebruikmaakt van een api, maar als een geautomatiseerde browser werkt.

De tool zal eerst verschijnen als Windows-, macOS- en Linux-app, en zal de gebruiker vragen in te loggen op het platform waar gegevens verwijderd moeten worden. Daarna moet de gebruiker aangeven welke gegevens verwijderd moeten worden, bijvoorbeeld alle tweets die na een bepaalde periode zijn geplaatst. Semiphemeral gaat dan automatisch in het platform scrollen en klikken, om de gewenste acties uit te voeren. Gebruikers moeten de app wel actief houden en bijvoorbeeld niet hun laptop dichtklappen. Lee benadrukt dat er geen data naar zijn bedrijf gaat en het systeem dus privacyvriendelijk is.

Lee wil de nieuwe tool eerst uitbrengen voor X, om daarna ook versies te maken die data verwijderen van Reddit, Stack Overflow, en later Facebook, Instagram en 'alle andere sociale netwerken'. Daarna moet het mogelijk worden om data van Amazon, Discord en Slack te kunnen verwijderen. Gebruikers moeten veel controle krijgen over welke data precies verwijderd moet worden, zoals ook mogelijk was bij de oude versie van Semiphemeral. Lee geeft het voorbeeld van het verwijderen van tweets die ouder zijn dan dertig dagen, tenzij ze meer dan twintig retweets of likes hebben. Semiphemeral kan de verwijderde data ook opslaan als HTML-back-up.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe browserversie moet verschijnen. Lee zegt wel dat er eerst een desktopversie komt. Mogelijk volgt er ook een Android- en iOS-app. Er komt ook een betaalmodel, al zijn de plannen hiervoor ook nog niet concreet. Zo denkt Lee aan verschillende abonnementen, waarbij abonnees berichten van enkele, of van alle platforms kunnen verwijderen. De archiveerfunctie is vermoedelijk wel gratis. Lee overweegt ook betaalde functies op bepaalde dagen gratis te maken, zoals het verwijderen van X-data op Elon Musks verjaardag, op 28 juni.