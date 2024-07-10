Tweetverwijdertool Semiphemeral keert terug als geautomatiseerde browser

De maker van tweetverwijdertool Semiphemeral gaat een nieuwe versie van zijn tool maken, die werkt als een geautomatiseerde browser. Zo moet de app geautomatiseerd tweets kunnen verwijderen. De tool moet ook voor andere sociale media werken.

Semiphemeral was voorheen een tool die met de api van X gebruikers geautomatiseerd tweets liet verwijderen. Die tool stopte in augustus vorig jaar vanwege het nieuwe api-beleid van X, waardoor het onderhouden van de tool voor de maker Micah Lee te duur zou worden. Lee zegt nu alsnog een nieuwe versie van de tool te maken, die niet langer gebruikmaakt van een api, maar als een geautomatiseerde browser werkt.

De tool zal eerst verschijnen als Windows-, macOS- en Linux-app, en zal de gebruiker vragen in te loggen op het platform waar gegevens verwijderd moeten worden. Daarna moet de gebruiker aangeven welke gegevens verwijderd moeten worden, bijvoorbeeld alle tweets die na een bepaalde periode zijn geplaatst. Semiphemeral gaat dan automatisch in het platform scrollen en klikken, om de gewenste acties uit te voeren. Gebruikers moeten de app wel actief houden en bijvoorbeeld niet hun laptop dichtklappen. Lee benadrukt dat er geen data naar zijn bedrijf gaat en het systeem dus privacyvriendelijk is.

Lee wil de nieuwe tool eerst uitbrengen voor X, om daarna ook versies te maken die data verwijderen van Reddit, Stack Overflow, en later Facebook, Instagram en 'alle andere sociale netwerken'. Daarna moet het mogelijk worden om data van Amazon, Discord en Slack te kunnen verwijderen. Gebruikers moeten veel controle krijgen over welke data precies verwijderd moet worden, zoals ook mogelijk was bij de oude versie van Semiphemeral. Lee geeft het voorbeeld van het verwijderen van tweets die ouder zijn dan dertig dagen, tenzij ze meer dan twintig retweets of likes hebben. Semiphemeral kan de verwijderde data ook opslaan als HTML-back-up.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe browserversie moet verschijnen. Lee zegt wel dat er eerst een desktopversie komt. Mogelijk volgt er ook een Android- en iOS-app. Er komt ook een betaalmodel, al zijn de plannen hiervoor ook nog niet concreet. Zo denkt Lee aan verschillende abonnementen, waarbij abonnees berichten van enkele, of van alle platforms kunnen verwijderen. De archiveerfunctie is vermoedelijk wel gratis. Lee overweegt ook betaalde functies op bepaalde dagen gratis te maken, zoals het verwijderen van X-data op Elon Musks verjaardag, op 28 juni.

Semiphemeral screenshot
Een eerste screenshot van de nieuwe Semiphemeral-versie

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 13:12 21

10-07-2024 • 13:12

21

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Reacties (21)

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Vitruvius 10 juli 2024 13:29
Ik heb voorheen al m'n tweets laten verwijderen, erg blij mee maar als dit er zou komen voor Facebook zou ik het ook graag gebruiken. Het is te gek voor woorden dat je wel in 1x je privacy van de berichten kan aanpassen van openbaar naar besloten, maar dat als je al je posts/likes etc wil verwijderen dat je dan alles per stuk moet doen... :)
bmwgozer @Vitruvius10 juli 2024 13:37
Ja zelfde probleem heeft Discord ook. Tweakers trouwens ook. Je kan je account verwijderen, dan “anonimiseren” ze het, maar alles laten verwijderen, nee doen we niet.

Echt bizar voor woorden.
Mijzelf @bmwgozer10 juli 2024 13:41
Echt bizar voor woorden.
Dat is toch logisch? Anders maak je je forum stuk. Als jouw account zou worden verwijderd inclusief posts, dan hangt mijn reactie toch in de lucht?
The Zep Man
@Mijzelf10 juli 2024 13:51
Dat is toch logisch? Anders maak je je forum stuk. Als jouw account zou worden verwijderd inclusief posts, dan hangt mijn reactie toch in de lucht?
Je hoeft posts niet te verwijderen. Posts kan je blank maken. Daar gaat een forum niet van stuk.

Natuurlijk heeft het weinig zin als iemand anders de inhoud van een post volledig citeert (zoals in dit bericht), en dat citaat dan niet wordt verwijderd. Dan nog kunnen gestructureerde referenties naar gebruikersnamen wel aangepast worden, zoals wat nu wordt gedaan op T.net.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:19]

Verwijderd @Mijzelf10 juli 2024 14:30
Dat gebeurt op Reddit en kan prima
SinergyX
@Mijzelf10 juli 2024 15:13
<removed by admin>
<deleted by user>

Dat jij daaronder vervolgens reageert kan gewoon blijven staan, de post zelf is gewoon leeg.

Net zoals mensen nu een 'kale' edit maken met enkel nog een . in de post.

En ja, selectief quoten ga je er niet mee fixen, maar daar zijn nog altijd reports en admins voor.
locke960 @bmwgozer10 juli 2024 15:10
Ja zelfde probleem heeft Discord ook. Tweakers trouwens ook. Je kan je account verwijderen, dan “anonimiseren” ze het, maar alles laten verwijderen, nee doen we niet.

Echt bizar voor woorden.
Ik vind het bizar dat jij vind dat je aan publieke discussies moet kunnen meedoen, maar van mening bent dat je een absoluut recht moet hebben om jou deel van die discussie te verwijderen.

Dat maakt de discussie stuk en onbruikbaar. Er is duidelijk een algemeen belang om jou posts te bewaren. Jou belang moet afgewogen worden tegen dat algemene belang.

Anonimiseren lijkt me een prima oplossing. Het alternatief is dat iedereen preventief de volledige post waarop gereageerd wordt quote. Daar worden dingen ook niet beter van.
smiba @bmwgozer10 juli 2024 13:40
Ook zo leuk dat anonimiseren van tweakers, maar dan doodleuk wel gewoon nog je volledige username in een quote van een andere gebruiker recht onder je "geanonimiseerde" post :+
heintjeput @smiba10 juli 2024 13:44
Volgens mij is dit inmiddels aangepast en heeft dat langer geduurd omdat het veel meer werk was.
MrFax @Vitruvius10 juli 2024 15:09
Op Facebook kan je dit al doen. "Select all"-optie is er gewoon.
Marzman @Vitruvius11 juli 2024 07:12
Volgens mij bestaat dat ook voor Facebook, ik heb ook ooit een tool gebruikt die al mijn reacties verwijderde. Volgens mij was het een browserplugin (het is lang geleden, ik weet niet meer precies hoe de tool werkte ik denk via de activiteit in instellingen :p ). Je kon een datum instellen tot wanneer reacties verwijderd moesten worden.

[Reactie gewijzigd door Marzman op 22 juli 2024 14:19]

Kerfuffle 10 juli 2024 13:36
Interessant. Leest als een tool die onder water via een aantal configurabele Selenium / Playwright scripts o.i.d. gewoon de daadwerkelijke sites doorloopt en namens jou posts verwijdert. Z'n argumentatie over hoe je content op andermans platforms misbruikt kan worden en je daarom het recht moet behouden om die content te verwijderen, is m.i. erg belangrijk.

Ik zou het mooi vinden als je ook content uit search engine indexes kunt verwijderen; mijn tweets staan, 2 jaar nadat ik ze allemaal handmatig heb verwijderd en ook mijn account heb verwijderd, nog altijd in Bing en alle daarop gebaseerde zoekmachines, ondanks herhaalde verzoeken aan Microsoft ze te verwijderen.
The Zep Man
@Kerfuffle10 juli 2024 13:53
Z'n argumentatie over hoe je content op andermans platforms misbruikt kan worden en je daarom het recht moet behouden om die content te verwijderen, is m.i. erg belangrijk.
Volgens mij behoud je met die tool geen recht, maar een mogelijkheid.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:19]

Kerfuffle @The Zep Man10 juli 2024 14:14
Ik bedoel: zijn argumentatie voor waarom hij die tool uberhaupt bouwt, namelijk zeggenschap over wat er met je eigen woorden op het internet gebeurt, vind ik ook belangrijk.
undefined418 @Kerfuffle10 juli 2024 16:47
Dit dacht ik ook, ik vraag me af hoe nuttig dit gaat zijn. Ze moeten echt on-top of hun game zitten. Unittests welke checkt of onderdelen van een social platform daadwerkelijk gewijzigd zijn. XPath of css selectors kunnen heel eenvoudig veranderen en dan werkt je Selenium script niet meer.

Als toevoeging, wat als preventieve captcha terug op die platforms verschijnt? Einde oefening voor selenium.

Ik mag hopen dat die custom browser net even wat slimmer is, dit blijven maintainen is anders echt poep. Blij dat ik dat niet hoef te doen :^)
Kerfuffle @undefined41810 juli 2024 18:11
Zoals hij zelf zegt: hij bouwt het zelf via JavaScript injection. https://infosec.exchange/@micahflee/112762991524153487
Maurits van Baerle
10 juli 2024 14:01
Fijn dat dit terugkomt. Ik heb het destijds zelf gebruikt maar ik had niet veel Tweets. Een vriend van mij wel, tienduizenden zelfs, en die heeft het kunnen gebruiken om een backup te maken en daarna oude tweets te verwijderen.

Sowieso is Micah Lee wel interessant om te volgen als je een beetje in de privacy tech hoek zit.
DeadlyGast 10 juli 2024 13:42
For reddit is er een een tool

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https://chromewebstore.go...dldgpkggfobonnkppofjobemc
Pulletjen 10 juli 2024 14:14
Ik denk dat zo'n tool ook makkelijk te maken is als FF plugin met een beetje javascript
forclanz 10 juli 2024 14:15
Top dit ik wil graag oude tweets vanaf moment 1 verwijdert hebben. Hoor graag wanneer de tool live is.
CAPSLOCK2000
10 juli 2024 14:22
Lee zegt nu alsnog een nieuwe versie van de tool te maken, die niet langer gebruikmaakt van een api, maar als een geautomatiseerde browser werkt.
Met de snelle vooruitgang van AI is het steeds makkelijker om computers gebruik te laten maken van menselijke interfaces in plaats van aparte API's. Het verdienmodel van geld vragen voor api-toegang komt daarmee op losse schroeven te staan, zeker als het om kleine opdrachten gaat.

Ergens is dat een mooi model. Als je een aparte interface voor mensen en computers hebt moet je meer werk doen en heb je meer kansen op fouten of verschillen tussen de interfaces.
Het is niet zonder nadelen, zoals grotere overhead en verlies van nauwkeurigheid, maar in bepaalde gevallen kan dat best een redelijke keuze zijn.

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