X verhoogt de prijzen van Basic-api voor hobbygebruik van 100 naar 200 dollar

X verhoogt de prijs van zijn api voor persoonlijk en hobbygebruik. Die gaat van 100 naar 200 dollar per maand. Ook knijpt X de gratis api verder af door het maximale aantal writes met zestig procent te verlagen. De prijs van de duurste api blijft wel hetzelfde.

X schrijft in een update dat het de prijzen van zijn veelbesproken api verder aanpast. Het gaat om de v2-api die X een jaar geleden introduceerde. Die kent drie tiers: een gratis variant, een Basic-tier en een Pro-tier voor grootgebruikers. Voor de eerste twee van die tiers veranderen de prijzen of mogelijkheden. Met de Free-tier was het altijd mogelijk 1500 posts per maand te laten plaatsen, maar dat wordt in het nieuwe model omlaag geschroefd naar maximaal 500 posts. Wel wordt het mogelijk ook beperkte read-toegang te krijgen voor posts; dat was eerder niet mogelijk, maar 'voor testdoeleinden' wordt de Free-tier uitgebreid naar 50 maandelijkse post-reads.

De prijs van de Basic-tier verdubbelt. Die kostte eerst 100 dollar per maand, maar dat wordt 200 dollar. Die Basic-tier geeft toegang tot 3000 of 50.000 writes voor respectievelijk gebruikers en apps en 10.000 read-limits. De prijs van de Pro-tier blijft met 5000 dollar per maand wel hetzelfde.

Wel voegt X kortingsmogelijkheden toe aan die twee betaalde tiers. Gebruikers krijgen die als ze direct een jaarabonnement afsluiten. Op de Basic-tier geeft X daar 25 procent korting. Voor de Pro-tier gaat het om 10 procent. X zegt dat api-toegang gratis blijft voor nood- en weerdiensten. X kreeg vorig jaar veel kritiek toen bleek dat veel nooddiensten geen waarschuwingen meer op X, toen nog Twitter, zetten vanwege de hoge nieuwe prijzen voor api-toegang. Onder andere Nederlandse veiligheidsregio's stopten toen tijdelijk met verwijzingen naar de dienst in NL-Alerts.

Socialmediaplatform Publer zegt zelf dat X daarnaast nog meer kosten wil gaan rekenen aan grootgebruikers van de api. Oprichter Ervin Kalemi zegt in een post dat het bedrijf voortaan naast de maandelijkse vaste kosten ook een extra dollar per gebruiker moet betalen. Daarover zegt X zelf echter niets en Publer lijkt voorlopig het enige platform dat daar publiek iets over zegt, dus dat nieuws blijft onbevestigd.