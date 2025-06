X werkt aan labels om parodieaccounts duidelijker te kunnen onderscheiden

X werkt naar verluidt aan een optie waarmee parodieaccounts zichzelf als zodanig kunnen labelen. Daardoor moet het makkelijker worden om parodieën van de echte gebruikers te kunnen onderscheiden.

Apponderzoekers Nima Owji en swak ontdekten dat er gewerkt wordt aan de functie. Volgens laatstgenoemde moeten gebruikers zelf in de instellingen aangeven dat ze een parodieaccount zijn. Vervolgens komt bij iedere post onder de accountnaam een robotemoji gevolgd door de tekst 'Parodieaccount' te staan, op eenzelfde manier als geautomatiseerde accounts al worden gelabeld. Het is onduidelijk wanneer de functie beschikbaar komt.

Voorheen dienden de blauwe vinkjes als manier om echte gebruikers van parodieaccounts te onderscheiden, maar nadat Elon Musk het platform in 2022 overnam en iedereen tegen betaling een vinkje voor zijn naam kon krijgen, verviel deze verificatiemethode. Musk gaf daarom eerder al aan dat alle parodieaccounts dat in het vervolg zowel in hun bio als accountnaam moeten aangeven. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een ban.