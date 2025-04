X werkt aan optie om links in antwoorden op posts te blokkeren

Het socialemediaplatform X werkt aan een functie waarmee gebruikers links in antwoorden op posts kunnen weren. Dat zou spam van bots of zelfpromotie kunnen voorkomen.

Apponderzoeker Nima Owji ontdekte het bestaan van de functie. Deze wordt toegevoegd aan het bestaande 'Wijzig wie kan antwoorden'-menu dat gebruikers bij hun eigen posts kunnen openen. Via dat menu kunnen gebruikers momenteel al kiezen dat, bijvoorbeeld, alleen geverifieerde accounts kunnen antwoorden.

Aan dit menu wordt nu dus een optie toegevoegd waarmee gebruikers links in de antwoorden op hun posts kunnen blokkeren. Deze functie kan onder meer gebruikt worden om spam van bots tegen te gaan, of van gebruikers die iets willen promoten. Dat gebeurt vaak bij populaire accounts. Een ontwikkelaar van X bevestigde het bestaan van deze optie. Het is nog niet duidelijk wanneer deze beschikbaar wordt gemaakt.