Nigeria geeft Meta 220 miljoen dollar boete voor illegaal verzamelen van data

Meta heeft een boete van 220 miljoen dollar gekregen in Nigeria. Volgens de markttoezichthouder in het land heeft Meta de privacywetten geschonden doordat het onder meer de gegevens van Nigeriaanse gebruikers zonder toestemming verzamelt.

De Nigeriaanse markttoezichthouder Federal Competition and Consumer Protection Commission stelt op basis van een driejarig onderzoek dat Meta de consumenten- en gegevensbeschermingswetten van het land meermaals heeft geschonden. Het bedrijf zou onder meer de gegevens van Nigeriaanse gebruikers op zijn socialemediaplatformen zonder hun toestemming hebben verzameld.

Ook zou Meta zijn 'dominante marktpositie' misbruiken door gebruikers te forceren om een 'gewetenloos, uitbuitend en niet-conform' privacybeleid te accepteren. In dat beleid staat dat Meta persoonlijke data van gebruikers mag verwerken, terwijl gebruikers niet de optie krijgen om het platform te gebruiken zonder dat ze hun persoonsgegevens hoeven af te staan, aldus de privacywaakhond.

Verder heeft de FCCPC er problemen mee dat Meta de gegevens van gebruikers van WhatsApp sinds 2016 deelt met Facebook. Bestaande gebruikers hadden in dat jaar een korte periode de tijd om zich daarvoor af te melden, maar dat is inmiddels niet meer mogelijk, aldus de toezichthouder. Dit is volgens de waakhond een discriminerend beleid, omdat WhatsApp-gebruikers hierdoor niet gelijk worden behandeld.

De FCCPC heeft eind 2023 al de voorlopige conclusies van zijn onderzoek gepubliceerd en Meta de kans gegeven om de zorgen van de toezichthouder weg te nemen. De techreus zou in de tussentijd wel oplossingen hebben aangedragen voor de vastgestelde overtredingen, maar de waakhond is er naar eigen zeggen niet van overtuigd dat deze de zorgen in voldoende mate wegnemen.

Daarom legt de toezichthouder Meta nu een boete op van 220 miljoen dollar, die het bedrijf binnen zestig dagen moet betalen. Daarnaast eist de FCCPC dat Meta alsnog acties onderneemt waarmee het bedrijf voldoet aan de wet. Zo moeten Nigeriaanse gebruikers zelf kunnen bepalen of de techreus hun gegevens mag verwerken en mogen gebruikers die daar niet mee akkoord gaan, geen functies verliezen of van het platform geweerd worden.

Tot slot moet Meta ook stoppen met het delen van verzamelde gebruikersgegevens tussen WhatsApp en andere socialmediaplatformen, zonder dat hier toestemming voor gevraagd wordt. De Turkse toezichthouder liet eerder dit jaar ook weten dat het bedrijf moet stoppen met het samenvoegen van de gegevens van al zijn apps.