WhatsApp heeft 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de VS

WhatsApp heeft sinds kort meer dan 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers in de Verenigde Staten. In de steden Los Angeles, New York, Miami en Seattle groeit het gebruikersaantal het snelst. In de Zuidelijke staten zou er ook een aanzienlijke toename van gebruikers zijn.

De mijlpaal werd volgens het bedrijf op 25 juli bereikt. Het is de eerste keer dat WhatsApp het aantal maandelijks actieve gebruikers in de Verenigde Staten deelt. Volgens Statisa heeft WhatsApp in juni van dit jaar wereldwijd ongeveer 3 miljard maandelijkse gebruikers gehaald. Dat is volgens het analysebureau ongeveer zeven procent meer dan in juni 2023. WhatsApp is onderdeel van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Het toenmalige Facebook heeft de chatdienst in 2014 overgenomen voor ongeveer 16 miljard dollar.