Meta gaat voorlopig toch geen AI-modellen trainen op data van Europeanen

Meta pauzeert de plannen om zijn AI-modellen te trainen op data van Europese gebruikers. Het bedrijf besluit dat na gesprekken met de Ierse privacytoezichthouder Data Protection Commission.

Meta stelde gebruikers van Instagram, Facebook en WhatsApp eind mei op de hoogte van een nieuw privacybeleid dat op 26 juni actief moest worden. Daarin staat dat Meta ook data van Europeanen gaat gebruiken om zijn AI-modellen te trainen. Het ging specifiek om zichtbare data van gebruikers, zoals posts en comments. In andere landen doet Meta dat al, maar vanwege de strengere privacyregels nog niet in Europa.

Privacystichting noyb diende na bekendmaking van de plannen klachten in bij elf Europese privacytoezichthouders, schrijft Reuters. Het gaat onder meer om toezichthouders in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Ook de Ierse privacytoezichthouder DPC - die in Europa de leiding heeft over het toezicht op Meta, aangezien het Europese hoofdkantoor van Meta in Ierland zit - werd door noyb aangeschreven.

De DPC laat nu weten dat het intensief contact heeft gehad met Meta, waarna het bedrijf ervoor gekozen heeft zijn plannen te pauzeren. Ook zegt de DPC dat het samen met andere Europese privacytoezichthouders met Meta in gesprek blijft over het onderwerp.

Meta zelf zegt dat de beslissing volgt op een verzoek van de DPC om de plannen te pauzeren. Het bedrijf zegt teleurgesteld te zijn in dat verzoek, 'zeker gezien we feedback van toezichthouders hebben meegenomen en we de Europese toezichthouders al in maart geïnformeerd hebben'. Hoe lang de plannen gepauzeerd worden, is niet bekendgemaakt.