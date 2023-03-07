Ierse waakhond is niet blij dat Twitters Blue-abo zonder overleg in EU verscheen

De Ierse privacytoezichthouder, de Data Protection Commission, heeft bij monde van commissaris Helen Dixon een interview gegeven. Daarin zegt ze er bezorgd over te zijn dat Twitter het Blue-abonnement in de EU heeft uitgebracht zonder met de DPC te overleggen.

In het interview met de Ierse omroep RTÉ probeert Dixon kritiek te pareren dat de toezichthouder te slap optreedt tegen grote techbedrijven en gaat ze in op de communciatie met Twitter. Ze zegt dat er deze week 'verstoring van de communicatie' met Twitters kantoor in Dublin heeft plaatsgevonden.

"Toen Elon Musk het overnam en er nieuwe functies van de dienst werden aangekondigd zoals abonnementen voor het blauwe vinkje, kregen we de verzekering dat deze niet in de EU zouden worden uitgebracht en dat we de kans zouden krijgen om met Twitter in Dublin in gesprek te gaan voordat het werd uitgerold, maar dit is niet langer het geval", zegt Dixon.

Omdat het abonnement nu beschikbaar is in Europa, heeft de DPC alsnog 'met spoed' contact gezocht met de data protection officer van Twitter in Dublin. Dixon wil begrijpen tot welk besluitvormingsproces het Ierse kantoor van Twitter is gekomen en wat er daarbij is afgesproken ten aanzien van het beschermen van persoonlijke data van EU-gebruikers. Het is onbekend wat daaruit is voortgekomen.

Twitter stelde het Blue-abonnement enkele dagen geleden in veel Europese landen beschikbaar, waaronder Nederland en België. Het abonnement kost vanaf 8,47 euro per maand en geeft gebruikers extra functies, zoals een blauw verificatievinkje naast de gebruikersnaam, de mogelijkheid om langere video's te plaatsen, het aanpassen van tweets en tweestapsverificatie-sms'jes. Twitter kondigde Blue in juni 2021 aan. The Information schreef vorige maand dat Twitter 290.000 Blue-abonnees zou hebben.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 18:42 105

07-03-2023 • 18:42

105

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Reacties (102)

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Mathijs Kok 7 maart 2023 18:52
"data protection officer"..... Mmmm, dat was een van de afdelingen in Dublin die vrijwel geheel opgedoekt zijn. Wij hebben daar een vraag uitstaan die al in twee maanden open is omdat er niemand is om te helpen.
GertMenkel
@Mathijs Kok7 maart 2023 20:24
Die functionaris gegevensbescherming (data protection officer) moet een techbedrijf ter grootte van Twitter doorgaans hebben. Of die nu in Europa woont of niet, zonder mag het bedrijf waarschijnlijk helemaal geen zaken doen in Europa.

GDPR artikel 37 paragraaf 1 legt uit wanneer zo'n functionaris nodig is. Aangezien Twitter op grote schaal gegevens verzamelt en gebruikers profileert voor advertenties, zou Twitter een gigantische boete te wachten staan als ze zomaar zonder DPO zouden zijn doorgegaan.

Omdat ze zonder DPO zaten (zitten?) is er een speciale afspraak met Twitter gemaakt, die ze zonder overleg niet na zijn gekomen. Daarom is deze hele meeting een ding. Ik zie dit eerder als een eerste stap richting een onderzoek en boete, aangezien Musk's Twitter het niet zo nauw neemt met regeltjes en afspraken, maar Musk lijkt het tenminste als een gezellig gesprek te hebben gezien...

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 22 juli 2024 13:45]

Maurits van Baerle
@Mathijs Kok8 maart 2023 10:12
Je bent niet de enige, er zijn al een tijdje vermoedens dat Twitter niet meer aan haar GDPR verplichtingen voldoet: Want to Delete Your Twitter DMs? Good Luck With That

Ik verwacht dan ook dat de eerste golf van Europese rechtszaken tegen Twitter (afgezien van de al lopende zaken omtrent ontslagen) over de GDPR zal gaan en niet over de Digital Services Act of de Digital Markets Act. Die DSA en DMA zie ik op z'n vroegst pas volgend jaar tot rechtszaken leiden (als Twitter dan nog in de EU actief is).
field33P 7 maart 2023 18:46
The Data Protection Commissioner said she was concerned that Twitter had rolled out its Twitter Blue paid subscription plan in the European Union without consulting her office.

"I think this week we have seen something of a breakdown of communication with the Twitter office in Dublin," Ms Dixon said.

"When Elon Musk took over and new features of the service, such as subscriptions for the blue tick were announced, we were assured that these would not be rolled out in the EU market and we would have an opportunity to engage with Twitter in Dublin before it was rolled out but this is no longer the position.
Nu lijkt het mij op zich vrij positief dat bedrijven gewoon producten kunnen introduceren zonder vooraf overleg te voeren met de overheid. En volgens mij is Twitter Blue niet inherent een ramp voor gegevensbescherming?
jaxxil @field33P7 maart 2023 19:05
Zo ik het lees is Twitter Blue niet inherent het probleem, maar de afspraken die zijn gemaakt met Twitter. Toen Elon Twitter overnam ging dat met veel bombarie over wat er allemaal ging veranderen, en zijn een hele hoop mensen op kritieke posities voor security en compliance ontslagen. Daarop heeft de Ierse toezichthouder om de belofte gevraagd dat er geen nieuwe features in de EU zouden worden uitgerold zonder dat ze met Twitter om de tafel konden gaan zitten over de nieuwe richting. Die toezegging hebben ze gekregen.

Die belofte is nu dus gebroken, en alhoewel Twitter Blue mogelijk zelf geen risico vormt (maar mogelijk ook wel, want Twitter slaat nu dus veel meer betaalgegevens op!), gaat het er meer om dat Twitter beloftes aan de toezichthouders niet serieus lijkt te nemen en veranderingen er gewoon doordrukt. Dat dat een probleem is voor de toezichthouder op een platform wat zo groot is als Twitter lijkt me evident.
Dicebar @jaxxil7 maart 2023 19:50
edit: Ik laat mijn reactie hieronder ongewijzigd laten staan om de draadjes leesbaar te houden, maar een aantal punten kloppen niet en die heb ik aangevuld met een paar edits.

Niet alleen dat, maar om de druk van privacywetgeving te verlichten voor bedrijven die in de EU willen werken is het toegestaan om een EU hoofdkantoor aan te wijzen, waardoor het bedrijf alleen hoeft te praten met privacywaakhond van dat land. In de EU heeft Twitter dat gedaan met Ierland.

edit: Het aanwijzen van een hoofdkantoor is verplicht, niet een keuze.

Een van de voorwaarden om van die mogelijkheid gebruik te kunnen maken is dat het EU hoofdkantoor binnen het bedrijf meepraat over hoe het bedrijf functioneert binnen de EU. Met het verbreken van de belofte aan de Ierse privacywaakhond wordt de suggestie gewekt dat Twitter Ierland niet meer aan deze voorwaarde voldoet, en daarmee opent Twitter ook de deur voor alle EU privacywaakhonden om onderzoeken te starten naar de privacywaarborgen die ze behoren te hanteren.

edit: Twitter is verplicht om privacywetgeving mee te nemen in de besluitvorming, en deze moet worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het Europese hoofdkantoor. Als de Ierse privacywaakhond haar reguleringstaak niet goed kan uitvoeren dan kunnen de andere waakhonden aan de slag. Als Twitter niet meewerkt gebeurd natuurlijk hetzelfde.

Met het risico dat er 27 verschillende onderzoeken gaan lopen, in 27 verschillende landen, met 27 verschillende rechtssystemen, waaraan Twitter allemaal moet gaan meewerken.

[Reactie gewijzigd door Dicebar op 22 juli 2024 13:45]

dasiro @Dicebar7 maart 2023 21:58
is het een belofte of een verplichting? We weten allemaal hoe braaf (grote internationale) bedrijven zijn als het aankomt op beloftes houden (en cru gezegd: gelijk hebben ze, aangezien regeltjes omzeilen hun specialiteit is)
Dicebar @dasiro8 maart 2023 08:31
edit: een aantal details kloppen hier niet, maar ik zal mijn reactie ongewijzigd laten staan om de draadjes leesbaar te houden. Zie mijn edits in de reactie hierboven.

Uiteindelijk gaat het om een afspraak die Twitter heeft gemaakt met de EU door Twitter Ierland als hoofdkantoor te benoemen, en om een afspraak dat Twitter Ierland heeft gemaakt met de Ierse privacywaakhond (DPC) om de DPC te betrekken bij alle wijzigingen op het vlak van gebruikers. Die eerste zal een formele afspraak zijn, die tweede waarschijnlijk een informele.

Het probleem is dat op het moment dat Twitter Ierland hun afspraken niet zouden nakomen omdat ze opzij worden gezet door Twitter Amerika, dan zijn ze geen geldig gesprekspartner meer en kan het niet functioneren als hoofdkantoor voor de EU privacywetgeving.

Vandaar dat in het artikel wordt benoemd dat de DPC meer informatie wil over het besluitvormingsproces, Twitter ligt namelijk al onder het vergrootglas door de vele uitspraken van Musk. Die informatie bepaald niet alleen of er rekening is gehouden met EU privacywetgeving, maar ook of er überhaupt voor Twitter nog een primaire privacywaakhond bestaat.

Daarbovenop mogen andere privacywaakhonden eigen onderzoeken starten mochten er twijfels zijn dat de primaire privacywaakhond niet goed hun functioneert of dat het EU hoofdkantoor niet aan de voorwaarden voldoet. En met 27 privacywaakhonden achter je aan, waarvan elke boetes mag opleggen van maximaal 4% van de jaaromzet (omzet, niet winst!) voor overtredingen, zouden bedrijven het meewerken met de primaire privacywaakhond als verplichting moeten ervaren.

[Reactie gewijzigd door Dicebar op 22 juli 2024 13:45]

mjtdevries @Dicebar8 maart 2023 14:54
Volgens mij noem je allerlei dingen op die de DPC wil, die helemaal niet in hun takenpakket of bevoegdheid vallen.
Uiteraard is het fijn als je van tevoren met een bedrijf om de tafel kan zitten, maar dat is dan iets dat dat bedrijf vrijwillig doet.

De autoriteit kan alleen analyseren en boetes opleggen op een product zoals dat daadwerkelijk uitgerold is. Het besluitvormingsproces gaat ze geen zier aan en er staat ook niets in de GDPR dat je dat aan de autoriteit moet tonen.
Fireshade @mjtdevries8 maart 2023 21:44
Volgens mij noem je allerlei dingen op die de DPC wil, die helemaal niet in hun takenpakket of bevoegdheid vallen.
Wat zijn die 'allerlei dingen'?
Het besluitvormingsproces gaat ze geen zier aan en er staat ook niets in de GDPR dat je dat aan de autoriteit moet tonen.
In dit geval gaat het om wie de wettelijk verplichte DPO is - die van het hoofdkantoor Ierland heeft blijkbaar niets meer te zeggen. En waarom de eerdere afspraken niet zijn nagekomen - daar ligt een besluit en een verantwoording tegenover de GDPR ten grondslag. Vandaar het woord 'besluitvormingsproces'.
Dit is inderdaad geen verplichting, het is wel redelijk. Als ze niet willen, kan dat allemaal nog wel via juridische wegen gebeuren.
Wat je wel aan de autoriteiten in detail moet kunnen tonen is hoe je omgaat met persoonlijke data, wie verantwoordelijk is, en dat je acties en besluiten als bedrijf daar rekening mee houden. En dat staat gewoon in de GDPR. Dus zo kom je alweer bij 'besluitvormingsproces'.
mjtdevries @Fireshade9 maart 2023 10:14
Als ze niet willen, kan dat allemaal nog wel via juridische wegen gebeuren.
Op welke juridische basis dan?

Er is geen enkele juridische basis in de GDPR te vinden waardoor ze verplicht zouden zijn hun besluitsvormingsproces te overleggen.

Kunnen aantonen hoe je de data netjes beschermd heeft staat ook volledig los van het besluitsvormingproces.
Als je een kluis gekocht hebt voor je data, dan hoef je niet te overleggen hoe je tot het besluit gekomen bent om een kluis te kopen en waarom je voor een specifiek merk kluis gekozen hebt.
En de AP beoordeelt dan alleen of die kluis goed genoeg is voor het soort data dat je er in hebt gestopt.
Verwijderd @mjtdevries10 maart 2023 05:09
Uiteindelijk maak je hiermee het beste punt, de GPDR is daar ook niet voor bedoelt.
De AP mag vanalles wensen maar een gebroken belofte maakt geen schuld (van overtreding). Tenzij dat echt hard contractueel / juridisch is vastgelegd. En dat punt is volledig onbekend zoals ik het kan lezen.
tw_gotcha @dasiro7 maart 2023 22:33
hoezo gelijk hebben ze? je hebt toch geen gelijk omdat je zo machtig bent dat je schijt hebt ana iedereen?
dasiro @tw_gotcha8 maart 2023 04:06
Als iets niet verplicht is, dan moet het ook niet. Als je achteraf dan nog de boel alsnog met rechtzaken, beroepen en schikkingen goedkoper op de lange baan kan schuiven en het uiteindelijk pas jaren later moet doen en ondertussen is het business as usual, dan is dat vaak gewoon een kleinere kost van zakendoen. Voor megacorporations is een paar miljard peanuts die ze gewoon incalculeren zonder persoonlijke gevolgen.
bkor @dasiro8 maart 2023 09:25
Voor megacorporations is een paar miljard peanuts die ze gewoon incalculeren zonder persoonlijke gevolgen.
Je bent echt onnodig pessimistisch over grote bedrijven. Sommige bedrijven hebben een (verziekte) bedrijfscultuur waarin zoiets mogelijk is. Je hebt echter ook genoeg grote bedrijven welke zich wel gewoon aan de lokale wetgeving probeert te houden. Ondanks dat ze een wet soms zullen overtreden. Als een bedrijf groot genoeg is dan is de kans/waarschijnlijkheid dat er iets mis gaat groter. Zo hebben sommige landen een maximale betalingstermijn in de wetgeving of in nieuwe wetgeving. Als groot bedrijf moet je dan goed opletten dat je binnen die termijn blijft en dus ook geen contracten of systemen hebt welke een langere termijn mogelijk maken.

Wat echter nodig is dat elk bedrijf wel verantwoordelijk wordt gehouden. Het kan goedkoper zijn om wetten compleet te negeren. Dit kan zorgen voor oneerlijke concurrentie. Dan wordt het nadelig om je wel aan de wet te houden. Sommige grote bedrijven hebben niet zozeer moeite met wetgeving, wel met een mogelijk gebrek aan handhaving vanwege oneerlijke concurrentie.
beeldbuijs @dasiro8 maart 2023 09:30
Ik zeg het niet graag en of een paar miljard peanuts is misschien wat overdreven, maar dit is wel degelijk een oeroude en populaire ‘strategie’. En niet alleen in het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook in de politiek en sommigen hebben dit ook in hun privé-leven als motto: Zoeken naar een geitenpaadje om onder regels uit te komen, bij voorkeur waar anderen zich wel aan houden en dan net doen alsof je neus bloedt.

Kijk maar naar hoe Heineken in Rusland, gisteren nog op het nieuws, net doet alsof er alleen ‘verkeerd gecommuniceerd’ is, terwijl ze gewoon keihard hebben gelogen dat ze zich daar terug zouden trekken vorig jaar.
Aldy @dasiro8 maart 2023 14:39
Denk niet dat een paar miljard peanuts is voor Elon Musk. Vergeet niet dat hij voor een heleboel geld een bedrijf heeft gekocht waar hij zeker niet een aanbiedingsprijs voor heeft betaald. Daarnaast hangen hem boetes boven het hoofd van 27 privacy waakhonden als hij niet snel aan de eisen van DPC voldoet en deze individuele boetes kunnen gezamenlijk aanzienlijk hoger uitkomen dan die paar miljard.
Jeroen hofman @tw_gotcha7 maart 2023 23:55
Het is vandaag de dag nog steeds zo, gewoon doen en dan zien we later wel
Caelestis @jaxxil8 maart 2023 05:06
Die toezegging hebben ze gekregen.
Is dat een feit of een aanname?
Waarom zou een privacy organisatie zich bemoeien met het feit dat er een abo komt of niet? Als er inhoudelijk een probleem zou zijn met de abo dan prima maar wat is dan precies het issue?
Voor zover ik weet is musk nogal duidelijk geweest dat het verdien model overgeschakeld wordt naar abo vormen.
Het komt niet uit de lucht vallen en twitter heeft gewoon een kantoor in Ireland en mag dus gewoon op Europese grond zijn producten aanbieden.
jaxxil @Caelestis8 maart 2023 11:41
Is dat een feit of een aanname?
Dat vertelt de commissaris van de privacytoezichthouder zelf:
"When Elon Musk took over and new features of the service, such as subscriptions for the blue tick were announced, we were assured that these would not be rolled out in the EU market and we would have an opportunity to engage with Twitter in Dublin before it was rolled out but this is no longer the position."
Verder heb ik volgens mij net uitgelegd wat het probleem is: Twitter komt de gemaakte afspraken niet na. Dat is het probleem. Niet dat mensen Twitter Blue niet zagen aankomen of dat Twitter geen zaken mag doen in Ierland.

Twitter kiest blijkbaar voor de gevolgen van die beslissing, zoals @Dicebar bijvoorbeeld aangeeft: ze riskeren dat er in elke EU lidstaat een onderzoek wordt gestart en dat ze zometeen te maken hebben met 27 toezichthouders waar ze afspraken mee moeten maken ipv 1.
Caelestis @jaxxil8 maart 2023 12:04
Het is erg makkelijk om te roepen dat er afspraken zijn gemaakt. Laat dan zien welke afspraken er gemaakt zijn.

Je hoort ze namelijk niet over de Abo's voor Tesla en Starlink. Die zijn gewoon beschikbaar op Europese grondgebied.
Elke argument over data opslag geldt ook voor die services dus het moge duidelijk zijn dat musk weet hoe het hier werkt.

Dus nogmaals wat is precies het probleem met een Twitter abo?
jaxxil @Caelestis8 maart 2023 14:43
Het is erg makkelijk om te roepen dat er afspraken zijn gemaakt. Laat dan zien welke afspraken er gemaakt zijn.
Als Twitter zou claimen dat er geen afspraken zijn gemaakt, dan is het inderdaad hun woord tegen dat van de toezichthouder en zou ik om bewijs gaan vragen. Maar zo'n commissaris roept ook niet zomaar publiekelijk van alles, ze hebben geen reden om over willekeurige afspraken te gaan liegen en de claim dat ze contact gehad hebben en afspraken gemaakt hebben is niet ongeloofwaardig. Alhoewel het natuurlijk belangrijk is om de bron mee te nemen in de weging, zie ik voor nu geen reden om te denken dat dit onwaar zou zijn.
Je hoort ze namelijk niet over de Abo's voor Tesla en Starlink. Die zijn gewoon beschikbaar op Europese grondgebied.
Elke argument over data opslag geldt ook voor die services dus het moge duidelijk zijn dat musk weet hoe het hier werkt.
Dit is voor mij echt zo'n stukje Elon Musk-cult in actie. Denk je nou echt dat Musk zelf de compliance en regulatie voor de EU regelt van al z'n bedrijven, en dat als ie dat kan voor Starlink en Tesla dat hij dan ook magisch de wetgeving voor het runnen van een social media platform kent? Nee, daar heeft ie medewerkers voor die dat allemaal uitzoeken en regelen, en die had hij bij Twitter juist net allemaal ontslagen. Vind je het gek dat de toezichthouder een oogje in het zeil houdt qua compliance?
Caelestis @jaxxil8 maart 2023 15:32
Alhoewel het natuurlijk belangrijk is om de bron mee te nemen in de weging, zie ik voor nu geen reden om te denken dat dit onwaar zou zijn.
Het definitie van een aanname.
Dit is voor mij echt zo'n stukje Elon Musk-cult in actie.
Zonder bewijs kies ik geen kant

[Reactie gewijzigd door Caelestis op 22 juli 2024 13:45]

F-I-X @jaxxil8 maart 2023 13:02
[...]
Dat vertelt de commissaris van de privacytoezichthouder zelf:
[...]
Verder heb ik volgens mij net uitgelegd wat het probleem is: Twitter komt de gemaakte afspraken niet na. Dat is het probleem.
Dat probleem concludeer je zelf op basis wat één van de partijen zegt. Op dat niveau hoor je de afspraken schriftelijk vast te leggen en kan je er ZELF mee wapperen als het inderdaad zo strict is gesteld.

Ik denk zelf dat die afspraken een stuk genuanceerder is. Het lijkt me namelijk niet aannemelijk dat Twitter ALLES wat ze willen wijzigen via de EU laten lopen. Zoals anderen al zeggen, een abonnement vorm is niet direct een schending van de privacy.

Ik denk ook dat de EU zich een beetje zelf in de voet heeft geschoten door via andere EU commissarissen, Twitter bij de overname, al meteen aanvielen over afspraken terwijl er nog helemaal niks was aanpast aan de originele systemen en verwerkingen.
Guru Evi @jaxxil8 maart 2023 01:21
Nu lijkt het mij op zich vrij positief dat bedrijven gewoon producten kunnen introduceren zonder vooraf overleg te voeren met de overheid.
Verwijderd @field33P7 maart 2023 19:09
Misschien heeft het te maken dat identiteitsbevestiging nu een betalende service wordt. Net zoals dataprotectie geen betalende service mag worden.
.oisyn Moderator Devschuur® @Verwijderd7 maart 2023 21:06
Er is helemaal geen identiteitsbevestiging. Het blauwe vinkje zegt in dat geval gewoon dat je een abonnement hebt, niet dat je geverifieerd bent.
Verwijderd @Verwijderd7 maart 2023 22:37
Een blauw vinkje heeft niets te maken met identiteit, zoals we kunnen zien aan de massa anonieme trolls die nu een versterkte spreekbuis hebben.
pepsiblik @field33P7 maart 2023 19:59
Lijkt mij helemaal geen goed idee. Dat heeft in het verleden zoveel problemen opgeleverd dat er tegenwoordig een uitgebreid netwerk van wetgeving en certificering is. Of vind je het ok dat een bedrijf uit Bangladesh hier zomaar ineens USB-C kabels mag introduceren? Of dat Pfizer een nieuwe hoofdpijntablet op de markt brengt zonder waarschuwing vooraf? Wanneer zij het niet mogen, waarom mag twitter het dan wel?

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 22 juli 2024 13:45]

field33P @pepsiblik7 maart 2023 23:17
Of vind je het ok dat een bedrijf uit Bangladesh hier zomaar ineens USB-C kabels mag introduceren? Of dat Pfizer een nieuwe hoofdpijntablet op de markt brengt zonder waarschuwing vooraf?
Farma is gewoon gereguleerd omdat dat tot doden kan leiden. En adapters ook, tot op zekere hoogte omdat deze tot brandende woningen kunnen leiden. Maar het lijkt mij niet dat alles vooraf overlegd moet gaan worden met een overheid als gevolgen vrij beperkt zijn.
pepsiblik @field33P8 maart 2023 12:51
Maar wanneer het gaat over privacy en data eigendom moet ook vooraf worden overlegd. Dat gebeurd vooral achter de schermen, maar het gebeurd wel.

Toevallig dat de Amerikaanse privacy waakhond gisteren bij de rechtbank een verzoek heeft ingediend om alle interne communicatie bij Twitter op te eisen. Ze vermoeden dat Twitter de afspraken met hen niet meer kan nakomen nadat Musk met zijn zeis gezwaaid heeft.
Frame164 @Iblies7 maart 2023 19:37
Zie de reactie hierboven. De afspraak is specifiek met twitter gemaakt omdat die hun data protection officer hebben terug getrokken uit de EU (of ontslagen). Meta heeft gewoon een DPO voor de EU, dus daar speelt dit issue helemaal niet. Die heeft gewoon regulier overleg met de privacywaakhonden zoals alle DPO's dat hebben. Het gaat zoals anderen ook al zeggen niet om de blauwe vinkjes maar om gemaakte afspraken.
Luchtbakker 7 maart 2023 18:48
Waarom zouden bedrijven zich moeten verantwoorden dat ze een abonnement gaan aanbieden? Hun privacy statement en AV blijven gewoon gelijk.
svane @Luchtbakker7 maart 2023 19:55
Naast wat anderen hier al melden (gemaakte afspraken, beloftes, tegengaan van nepnieuws, etc.), zou overleg ook helpen om het product op een nette (en legale) manier op de markt te brengen.

Neem dit als voorbeeld: €7,- of €8,- per maand voor Twitter Blue. Duidelijk toch?

Neen, bij het afrekenen komt er doodleuk ook nog 21% BTW bij.

Dit is iets wat hier simpelweg gewoon verboden is.
Bij verkoop aan consumenten moet je jouw prijzen inclusief btw te vermelden. Als je aan bedrijven levert, dan kun je daarnaast de prijs exclusief btw vermelden.
Het is duidelijk dat Musk geen zak geeft om het zorgvuldig volgen van de wetten en afspraken. Eerst in het wilde weg rotzooi veroorzaken, en dan achteraf (misschien) sorry zeggen. Hopelijk wordt Twitter hier ook hard voor gestraft, ze hebben hadden genoeg juridische mankracht in huis om dit soort 'fouten' niet te begaan....
Keypunchie
@Luchtbakker7 maart 2023 19:22
Voorwaarde voor goedkeuring overname?

Of misschien meer gewoon een afgesproken procedure die nu wordt overtreden.

Dan gaat het niet om de inhoud, maar om de vorm.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 13:45]

Loller1
@Luchtbakker7 maart 2023 21:41
Omdat afspraken afspraken zijn? Het is zelden zo simpel, zeker met bedrijven van Twitter's formaat. In de VS moet Twitter bijvoorbeeld ook iedere beleidswijziging voorleggen aan instanties voor toezicht (waar ze trouwens nu ook mee in de knoop liggen want het personeel verantwoordelijk daarvoor is weg).
Verwijderd 7 maart 2023 21:38
De EU is toch wel erg fel op Twitter, terwijl zij bij anderen juist heel relaxed zijn.

Vraag maar aan Max Schrems van NOYB.
Blizz @Verwijderd8 maart 2023 02:05
Twitter ontslaat vrijwel het hele Dublin-kantoor, maakt vervolgens afspraken en komt die afspraken daarna niet na. De Ierse DPA is supermeegaand, ik had allang een onderzoek gestart na elke tweet van Musk over dat hij nog meer regels aan z'n laars lapt. Maar nee, laat het aan een klein miezerig Ierse DPA. Grote bedrijven moeten gewoon verplicht worden zich in een land als Frankrijk te vestigen waar ze niet zomaar wegkomen met constant regels overtreden of constant regels overtreden.

Nu zijn we maanden verder en het enige waar die slappelingen om vragen is een heads-up bij nieuwe features. Dit terwijl Musk toegang heeft tot onze data en ex-medewerkers al gewaarschuwd hebben voor de hoeveelheid data die Twitter heeft en verleden pogingen tot misbruik hiervan van topmensen binnen Twitter die alles wilden verkopen aan andere bedrijven.
koelpasta @Blizz8 maart 2023 03:42
Twitter ontslaat vrijwel het hele Dublin-kantoor, maakt vervolgens afspraken en komt die afspraken daarna niet na.
Sure, maar waarom zou een privacywaakhond hier allert op zijn?
pepsiblik @koelpasta8 maart 2023 13:06
Omdat de privacy geschonden wordt? Kijk, in de VS wordt nu een rechtzaak aangespannen tegen Twitter waarbij alle interne communicatie wordt opgeeisd om te kunnen controleren of Twitter zich aan gemaakt afspraken kan en gaat houden.
koelpasta @pepsiblik8 maart 2023 13:36
En ook dat heeft niks met privacy op zich te maken.

Wat ik me hierboven dus afvroeg is hoe de introductie van een blauw vinkje gerelateerd is aan privacyschending en waarom een privacywaakhond had verwacht dat er voor de invoering van deze abbovorm met ze gesproken had moeten worden.
Ik snap gewoon de relatie met privacyschending niet. Welke invloed heeft dat blauwevinkjesabbo op de privacybepalingen van twitter?

Wat ik wel begrijp uit het bericht is dat de waakhond kritiek kreeg dat ze niet hard genoeg optreden tegen de grote informatiebedrijven en ligt het voor de hand dat ze zichzelf kordaat in de media zetten. Maar wat heeft dat met blauwe vinkjes te maken?

Begrijp me niet verkeerd, van mij mogen alle sociale media in de huidige vorm naar de verdoemenis want ze zijn alles behalve ethisch. Maar ik begrijp hier gewoon niet waar de waakhond over zeurt.
pepsiblik @koelpasta8 maart 2023 13:52
Het gaat erover of de privacypolicy nog steeds wordt nageleefd na de introductie van het vinkje. En dat vinkje geeft de gebruiker ook bepaalde rechten omtrent privacy (zoals het recht om niet getracked te worden op basis van dat vinkje). Dat gesprek was dus om al dit soort vragen vooraf te beantwoorden en om te bekijken of Twitter's maatregelen hout snijden en door de beugel kunnen.

Let wel, het zou dus best kunnen dat dat gesprek in 5 minuten voorbij zou zijn geweest en dat alles goed was. Maar dat weten we dus niet, want Twitter komt de afspraak niet na.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 22 juli 2024 13:45]

Blizz @koelpasta8 maart 2023 17:36
In dezen gaat het niet alleen om het blauwe vinkje. Omdat de interne controle weg is door het wegvallen van alle hoofdverantwoordelijke figuren van Twitter is de afspraak om geen enkele wijziging te maken zonder dat de waakhond hier vooraf inhoudelijk naar heeft kunnen kijken. Twitter verwerkt namelijk bijzonder veel persoonlijke data op grote schaal. Dit is gewoon een afspraak geweest die Twitter heeft toegezegd onder hun 'acting DPO'. Twitter mag simpelweg niet in de EU opereren zonder DPO en compliance, het is verplicht en anders boetes. Er is in overleg een uitzondering gemaakt omdat Musk in het personeelsbestand loopt te krassen en de DPA ongetwijfeld is verteld dat er een periode van overgang is.

Ze lappen de wet nu aan hun laars door hun 'afspraken bij uitzondering' (de tijdelijke vervanging van het proces zoals voorheen met een vaste DPO die waar nodig een vinger in de pap heeft en zo de compliance kan verzekeren) niet na te komen. En daardoor riskeren ze in overtreding te komen van de kern van onze privacywetgeving.

https://techcrunch.com/20...ter-elon-musk-acting-dpo/

De DPC en CNIL vroegen zich in november al af of dit betekent dat elk land individueel Twitter aan de kraag moet gaan trekken.
Frame164 7 maart 2023 19:41
Kan er een functie in het forum worden ingebouwd dat mensen pas een niet onderbouwde mening kunnen plaatsen nadat ze eerst de uitleg van wat er echt aan de hand is hebben gelezen? Nu staan er heel veel reacties die niets te maken hebben met wat er is gebeurd terwijl al heel vroeg in de discussie is uitgelegd wat de achtergrond is. Het vervelendste is nog dat heel veel niet kloppende bijdragen blijven staan en met een beetje pech in zoekmachines, of nog erger: AI tools, naar boven komen als waarheid.
jpsch 7 maart 2023 21:04
Musk gaat het nog druk krijgen met al zijn beslissingen.
jip_86 7 maart 2023 19:57
Voor wie denkt dat ze maar wat aankloten qua contact met de EU, dat valt opzich ook wel weer mee;
@elonmusk: Good meeting with @ThierryBreton regarding EU DSA. The goals of transparency, accountability & accuracy of information are aligned with ours.

@CommunityNotes will be transformational for the latter.
https://twitter.com/elonmusk/status/1620497021416398850
La1974 @jip_867 maart 2023 21:19
Is Elon Musk nu ook de Data Protection Officer dan?
Verwijderd @jip_867 maart 2023 22:39
Elmo heeft daar helemaal niets over te zeggen.
GekkePrutser @jip_868 maart 2023 01:34
Thierry Breton is een EU commissaris. Heel andere tak dan een privacy waakhond die over handhaving gaat.

Trias politica..
ChillerBG 7 maart 2023 18:51
Zijn we hier iets nieuw aan het ontdekken?
Heb nooit eerder gehoord (kan het mis hebben) dat een commerciële bedrijf toestemming van overheid nodig heeft om een abonnement te introduceren?

Weet iemand of dit normaal gang van zaken is?
La1974 @ChillerBG7 maart 2023 21:21
Lees even terug waar het hier echt over gaat (is meerdere keren in de comments toegelicht) ipv iets zomaar te roepen.
ChillerBG @La19747 maart 2023 21:42
Check timestamps. Maar idd al gelezen :)
Verwijderd @ChillerBG7 maart 2023 22:39
Ja, als je afspraken maakt en ze niet nakomt is dit doodnormaal.
MC Taz Man 7 maart 2023 19:01
8)7 The hell? Wat maakt het dat die Ieren denken dat zij mogen bepalen welke producten een bedrijf introduceert? Lekker arrogant :')
Verwijderd @MC Taz Man7 maart 2023 19:08
Omdat het hoofdkantoor in Dublin is gevestigd, moet in dit geval de Ierse privacy waakhond toezicht houden. Zo is dat geregeld in de EU.
Guru Evi @Verwijderd8 maart 2023 02:24
Twitter Dublin was al in November gesloten en tenminste 50% van de werknemers van Twitter EMEA zijn al ontslaan. Daarnaast is de aanbieding voor de producten van Twitter Inc. gebaseerd in San Francisco, niet het financieel doorgeefluik in Ierland.
MC Taz Man @Verwijderd7 maart 2023 19:15
Toezicht, ja. Maar denken dat je het recht hebt om te bepalen welk product iemand aan mag bieden vóór dat die dat aan kan bieden, nee.

We wonen hier niet in een dictatuur. Iets met vrije markt enzo
pepsiblik @MC Taz Man7 maart 2023 20:05
Wanneer je een product introduceert, moet je voldoen aan producteisen. Dacht jij werkelijk dat je zomaar iets op de markt mag brengen? Zouden ze bij Pfizer of Philips best makkelijk vinden lijkt me. Nee. Zo werkt dat niet. Eerst je product door de desbetreffende instanties laten keuren en certificeren en dan pas introduceren.
Verwijderd @pepsiblik7 maart 2023 22:10
Dan vraag mij echt af hoe Facebook of TikTok etc. dan daar ooit doorheen gekomen zijn.

Zulke gevaarlijke producten, die op totaal onwetende mensen worden losgelaten en hun het product maken.
Groningerkoek @Verwijderd8 maart 2023 01:15
Die kunnen in tegenstelling tot Twitter wel duidelijke documentatie overleggen omtrent welke gegevens ze van jou opslaan en hoe ze met die gegevens omgaan, om dit te kunnen doen en om een vast contactpersoon hiervoor te hebben is een DPO namelijk verplicht, maar zelfs die heeft Twitter op dit moment amper tot niet.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 22 juli 2024 13:45]

Verwijderd @Groningerkoek8 maart 2023 11:37
TikTok wordt in meer en meer landen verboden. De EU zit gewoonweg te slapen of heeft totaal geen interesse wat er met de gegevens van mensen gedaan wordt.
pepsiblik @Verwijderd8 maart 2023 12:47
Ten dele omdat bepaalde wetgeving toen nog niet bestond (er was geen GDPR toen Facebook zichzelf lanceerde). En voor een deel komen ze er ook niet doorheen, gezien de constante stroom rechtzaken waarin ze veroordeeld worden.
Frame164 @MC Taz Man7 maart 2023 19:38
Zie de reactie hierboven van jaxxil. Twitter heeft afspraken gemaakt met de EU nadat ze hun DPO hadden ontslagen. Ze komen nu de gemaakte afspraken niet na.
Verwijderd @MC Taz Man7 maart 2023 20:06
Vrije markt ja. Met allerlei wetten waaraan iedereen zich dient te houden.
Zolang je niet weet wat de details zijn, moet je vooral geen domme dingen roepen zoals "dictatuur" en "lekker arrogant".
Yzord 7 maart 2023 18:47
Ok, dit is wel maf. Wat is er ineens mis met twitter blue dat ze op hun achterste pootjes staan? Het is toch gewoon een abonnement op iets zoals zoveel andere abonnementen die ons toegereikt worden de laatste jaren? Ben nu toch wel benieuwd waarom hier ineens een hoop heisa om is.
Keypunchie
@Yzord7 maart 2023 19:27
Volgens mij gaat het niet om Twitter-blue, maar dat post-Musk Twitter zich niet aan de regels van notificatie houdt die zijn afgesproken met Twitter.

Omdat Twitter een bepaalde omvang heeft en er regels zijn zullen ze bepaalde plichten hebben over hun bedrijfsvoering.

Dat gaat dan niet om de inhoud, maar wel om de vorm.

Beetje zoals wanneer je zonder vergunning een verbouwing doet, je een probleem hebt, ook al zou je bij aanvraag gewoon de vergunning hebben gekregen.

Of wanneer iemand zonder paspoort door de douane wilt gaan: je bent vast wel gerechtigd, maar toch wordt je niet doorgelaten.

Het gaat hier dus niet om een inhoudelijke fout, maar om een procedurele fout.

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