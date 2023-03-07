Ierse waakhond is niet blij dat Twitters Blue-abo zonder overleg in EU verscheen

De Ierse privacytoezichthouder, de Data Protection Commission, heeft bij monde van commissaris Helen Dixon een interview gegeven. Daarin zegt ze er bezorgd over te zijn dat Twitter het Blue-abonnement in de EU heeft uitgebracht zonder met de DPC te overleggen.

In het interview met de Ierse omroep RTÉ probeert Dixon kritiek te pareren dat de toezichthouder te slap optreedt tegen grote techbedrijven en gaat ze in op de communciatie met Twitter. Ze zegt dat er deze week 'verstoring van de communicatie' met Twitters kantoor in Dublin heeft plaatsgevonden.

"Toen Elon Musk het overnam en er nieuwe functies van de dienst werden aangekondigd zoals abonnementen voor het blauwe vinkje, kregen we de verzekering dat deze niet in de EU zouden worden uitgebracht en dat we de kans zouden krijgen om met Twitter in Dublin in gesprek te gaan voordat het werd uitgerold, maar dit is niet langer het geval", zegt Dixon.

Omdat het abonnement nu beschikbaar is in Europa, heeft de DPC alsnog 'met spoed' contact gezocht met de data protection officer van Twitter in Dublin. Dixon wil begrijpen tot welk besluitvormingsproces het Ierse kantoor van Twitter is gekomen en wat er daarbij is afgesproken ten aanzien van het beschermen van persoonlijke data van EU-gebruikers. Het is onbekend wat daaruit is voortgekomen.

Twitter stelde het Blue-abonnement enkele dagen geleden in veel Europese landen beschikbaar, waaronder Nederland en België. Het abonnement kost vanaf 8,47 euro per maand en geeft gebruikers extra functies, zoals een blauw verificatievinkje naast de gebruikersnaam, de mogelijkheid om langere video's te plaatsen, het aanpassen van tweets en tweestapsverificatie-sms'jes. Twitter kondigde Blue in juni 2021 aan. The Information schreef vorige maand dat Twitter 290.000 Blue-abonnees zou hebben.