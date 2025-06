Twitter gaat advertentieomzet uit reactiethreads delen met Blue-abonnees

Twitter gaat vanaf vrijdag advertentieomzet delen met Twitter Blue-abonnees, zegt ceo Elon Musk. Het gaat om de advertenties die tussen de reacties onder tweets kunnen staan. Het is niet duidelijk hoeveel Blue-abonnees hiermee kunnen verdienen.

Wanneer gebruikers op een tweet klikken, krijgen ze een overzicht van reacties op die tweet. Tussen die reacties of reactiethreads staan soms advertenties. Als de oorspronkelijke tweet geplaatst is door een Twitter Blue-abonnee, dan krijgt die abonnee volgens Musk 'vanaf vandaag' een deel van de advertentieopbrengsten.

Het is niet duidelijk hoeveel Blue-abonnees per advertentie krijgen en waar het bedrag van afhankelijk is. Vermoedelijk is dit bedrag afhankelijk van het aantal mensen dat de tweet ziet, met de kanttekening dat Blue-abonnees minder advertenties zien dan gebruikers zonder abonnement. Overigens werkt Twitter ook aan een abonnement zonder advertenties. Twitter heeft los van Musks twee tweets nog niks bekendgemaakt over het plan.

Twitter Blue kost 8 dollar per maand en is nog niet te koop in Nederland of België. Naast minder advertenties en de mogelijkheid om daar geld mee te verdienen, krijgen abonnees een blauw vinkje en de mogelijkheid om tweets aan te passen en langere 1080p-video's te uploaden.